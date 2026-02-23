"Украина по-азаровски": ChatGPT показал странную карту страны и попал в курьез

ИИ продолжает генерировать курьезы

Несмотря на стремительное развитие нейросетей, помощники с искусственным интеллектом до сих пор зачастую не могут справиться, на первый взгляд, с простыми задачами. Иногда из этого выходят курьезные ситуации.

Об одной из таких рассказал пользователь сети, который попросил ChatGPT нарисовать карту Украину. В комментариях к его посту украинцы поделились своими версиями сгенерированных карт, которые выглядели не сильно лучше.

"Попросил ChatGPT нарисовать карту Украины.. Вышла полная ахинея. Попросите свои чаты нарисовать карту Украины и отправляйте в комментарии", — пишет автор поста и прикрепляет фото, на котором видно, что расположение городов на карте от ИИ совершенно не соответствует реальности.

Карта Украины от ChatGPT

В комментариях люди поделились своими версиями:

"Захватчик GPT", который для Украины "оттяпал" большую часть Европы.

Карта Украины от ChatGPT

"Украина после победы" с Крымом на месте Одессы и Кубанью на Донбассе.

Карта Украины от ChatGPT

Украина по-азаровски с рискою Днипро и Кримом.

Карта Украины от ChatGPT

Мегаукраина, которая растянулась на два континента.

Карта Украины от ChatGPT

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве есть целый "салатный" район с курьезными названиями улиц.