"Украина по-азаровски": ChatGPT показал странную карту страны и попал в курьез
ИИ продолжает генерировать курьезы
Несмотря на стремительное развитие нейросетей, помощники с искусственным интеллектом до сих пор зачастую не могут справиться, на первый взгляд, с простыми задачами. Иногда из этого выходят курьезные ситуации.
Об одной из таких рассказал пользователь сети, который попросил ChatGPT нарисовать карту Украину. В комментариях к его посту украинцы поделились своими версиями сгенерированных карт, которые выглядели не сильно лучше.
"Попросил ChatGPT нарисовать карту Украины.. Вышла полная ахинея. Попросите свои чаты нарисовать карту Украины и отправляйте в комментарии", — пишет автор поста и прикрепляет фото, на котором видно, что расположение городов на карте от ИИ совершенно не соответствует реальности.
В комментариях люди поделились своими версиями:
"Захватчик GPT", который для Украины "оттяпал" большую часть Европы.
"Украина после победы" с Крымом на месте Одессы и Кубанью на Донбассе.
Украина по-азаровски с рискою Днипро и Кримом.
Мегаукраина, которая растянулась на два континента.
