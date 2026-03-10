Рыба сама прыгнет на крючок: в какие дни марта рыбалка будет удачной

Узнайте, когда мартовская охота на рыбу доставит наибольшее удовольствие и полную корзину

С приходом весны подводные жители становятся активнее, однако успех на водоеме в марте 2026 существенно будет зависеть от фаз Луны. Чтобы не вернуться домой с пустыми руками, следует заранее спланировать свой выезд на природу.

"Телеграф" рассказывает, когда лучше ходить на рыбалку. Здесь будет информация, какую рыбу можно поймать в марте.

Какую рыбу можно ловить на крючок

В марте начинает активно "просыпаться" плетка и окунь, а щука готовится к нересту. Следует помнить о действующих нерестовых запретах в вашем регионе. Для успешной ловли специалисты советуют использовать яркие приманки, поскольку вода после таяния снега может быть мутной.

Рыба Плетка

Окунь речной

Золотые дни для рыбаков

Наиболее урожайными обещают быть даты, когда активность рыбы достигнет своего пика. В эти дни шансы на солидный трофей максимальны. Речь идет за период с 21 по 25 марта.

Рыбалка в марте

Периоды хорошего клева

Также вполне успешными для рыбалки будут дни, когда рыба будет проявлять стабильный интерес к наживке. Хотя результат может зависеть от мастерства и правильно выбранного места, а 11, 26, 27, 28 марта благоприятны.

Клев рыбы в марте

Когда клева не будет

Существуют дни, когда из-за воздействия лунных фаз рыба становится апатичной и почти не реагирует на приманки. Слабый клев ожидается 12, 13, 14, 20 и 29 марта.

Наименее удачными для рыбалки будут периоды полные и новолуния ( 19 марта ), а также дни вокруг них: 15–19 и 30–31 марта. В настоящее время поведение обитателей глубин становится непредсказуемым, и даже самые современные снасти могут не спасти ситуацию.

Когда не стоит ловить рыбу

Ранее "Телеграф" писал, до какого числа в Украине можно ловить рыбу.