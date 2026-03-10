Что запрещено делать 10 марта, чтобы надолго забыть все неудачи

Этот день следует посвятить молитве

В этот вторник, 10 марта, православные христиане и греко-католики чтят память святых мучеников Кодрата (Кондрата), Киприана, Дионисия и других, пострадавших за веру в III веке. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 23 марта.

Святой мученик Кодрат жил во времена жестоких преследований христиан в Римской империи. После смерти матери парень вырос среди христианских подвижников и посвятил жизнь молитве, проповеди и помощи людям. Впоследствии Кодрат получил образование и даже овладел врачебным искусством, помогая больным. Вокруг него собрались ученики и последователи – Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент и другие. Вместе они проповедовали христианство, вызвавшее преследование со стороны языческой власти.

Во время правления императора Декия их арестовали и подвергли пыткам, заставляя отречься от веры. Однако мученики остались непоколебимыми. Их даже бросали в жертву диким зверям, но животные не тронули христиан. В конце концов, мучеников казнили. Именно поэтому верующие почитают их как символ духовной стойкости и верности своим убеждениям.

В народных верованиях существуют такие остережения, однако научного подтверждения они не имеют

Традиции и приметы 10 марта

В народной традиции 10 марта считали днем тихой молитвы и помощи ближним. Верующие посещали церковь, молились о здоровье родных и просили святых мучеников о поддержке в сложных жизненных ситуациях.

если день теплый и солнечный – весна будет ранней и теплой;

сильный ветер предвещает дождливое лето;

если птицы активно щебечут — скоро наступит настоящее весеннее тепло;

облачная погода может означать затяжную прохладу.

Птицы на ветке. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 10 марта

смотреть в зеркало сразу после пробуждения – можно провести день в плохом настроении или без энергии;

оставлять пустую посуду на столе - это может "вымести" достаток из дома;

резко изменять планы – внезапные решения или поспешные изменения могут привести к неудачам;

долго сидеть без дела — тот, кто ничего не делает 10 марта, может "упустить свою удачу".

