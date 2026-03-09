Куда исчезли щеки и борода? Монатик кардинально изменился после хейта в сети (видео)

Как на самом деле выглядит певец без неудачного костюма

В соцсетях начали активно распространять новое видео с выступлением украинского певца MONATIK, которое вызвало оживленное обсуждение среди пользователей. На кадрах с концерта артиста Владимира Дантеса многие зрители обратили внимание на внешний вид Монатика.

На видео певец выглядит более стройным, чем на некоторых предыдущих роликах, ранее обсуждавшихся в интернете. Поэтому пользователи начали шутить, что артист "совсем не квадратик", намекая на недавнюю волну мемов.

На кадрах видно, что артист находится в своей обычной физической форме. Также он без густой бороды и шевелюры.

Дмитрий Монатик. Фото: threads

С чего начались шутки

Обсуждение внешности Дмитрия Монатика началось после одного из недавних видео, где, по мнению части пользователей, певец выглядел заметно полнее. В это время в сети начали появляться мемы о том, что певец якобы стал "квадратиком".

Дмитрий Монатик. Фото: INSTAMANIA

Тогда артист вышел на сцену в необычном костюме, который, по словам пользователей, визуально делает его фигуру почти квадратной и придает объем. В сети также обратили внимание на измененную прическу артиста, более густую бороду и несколько отечное лицо. Некоторые комментаторы даже предположили, что такие изменения могут быть связаны с косметологическими процедурами, включая инъекции ботокса.

Некоторые пользователи даже сравнивали его с бизнесменом Игорем Коломойским, а в комментариях шутили, что артист "напоминает Коломойского и рэпера Тимати в одном флаконе".

