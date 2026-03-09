Куди зникли щоки та борода? Монатік кардинально змінився після хейту в мережі (відео)

Як насправді виглядає співак без невдалого костюма

У соцмережах почали активно поширювати нове відео з виступом українського співака MONATIK, яке викликало жваве обговорення серед користувачів. На кадрах з концерту артиста Володимира Дантеса багато глядачів звернули увагу на зовнішній вигляд Монатіка.

На відео співак виглядає стрункішим, ніж на деяких попередніх роликах, які раніше обговорювали в інтернеті. Через це користувачі почали жартувати, що артист "зовсім не квадратик", натякаючи на недавню хвилю мемів.

На кадрах видно, що артист перебуває у своїй звичній фізичній формі. Також він без густої бороди та шевелюри.

Дмитро Монатік. Фото: threads

З чого почалися жарти

Обговорення зовнішності Дмитра Монатіка почалося після одного з нещодавніх відео, де, на думку частини користувачів, співак виглядав помітно повнішим. Саме тоді в мережі почали з’являтися меми про те, що співак нібито став "квадратиком".

Дмитро Монатік. Фото: INSTAMANIЯ

Тоді артист вийшо на сцену у незвичному костюмі, який, за словами користувачів, візуально робить його фігуру майже квадратною і додає об’єму. У мережі також звернули увагу на змінену зачіску артиста, густішу бороду та дещо набрякле обличчя. Деякі коментатори навіть припустили, що такі зміни можуть бути пов’язані з косметологічними процедурами, зокрема ін’єкціями ботокса.

Деякі користувачі навіть порівнювали його із бізнесменом Ігорем Коломойським, а в коментарях жартували, що артист "нагадує Коломойського і репера Тіматі в одному флаконі".

