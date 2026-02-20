Как пожарить мойву без запаха, гари и брызг: два простых способа

Эти советы вам понадобятся

Многие обходят мойву в магазине только по одной причине — после ее жарки запах надолго поселяется в квартире. Хотя сама рыбка нежная, сочная и доступная по цене, страх перед "рыбным ароматом" часто побеждает. На самом деле существуют простые кулинарные приемы, позволяющие пожарить мойву без гари, брызг и даже без надобности открывать все окна. К тому же можно выбрать вариант как с максимально чистым приготовлением, так и с аппетитной хрустящей корочкой. Об этом рассказывает "Телеграф".

Как пожарить мойву без запаха и брызг

Этот способ подойдет тем, кто хочет минимум хлопот и чистой кухни. Рыбу нужно заранее разморозить, промыть и удалить внутренности. Для панировки смешивают муку, соль, паприку и черный перец. Мойву тщательно обваливают в смеси и выкладывают на лист пергамента, смазанный тонким слоем масла. Сверху накрывают вторым листом, подворачивают края, формируя плотный "конверт".

Полученный пакет кладут на сухую сковороду и обжаривают с обеих сторон по 5 минут. Рыба пропаривается в своем соке, не подгорает и не распространяет запах по всей кухне. Единственный нюанс – корочка получается мягкой, без характерного хруста.

Как получить хрустящую мойву без рыбного запаха

Для тех, кто ценит именно золотистую корочку, подойдет классическая жарка, но с предварительной подготовкой.

Сначала запах нейтрализуют одним из простых способов:

замачивают рыбу в воде с небольшим количеством уксуса на 15 минут;

выдерживают в огуречном рассоле;

или маринуют в слабосоленом соевом соусе (2 ст. л. на 1 кг рыбы).

После этого мойву хорошо обсушивают, обваливают в муке, затем во взбитом яйце, а дальше – в кукурузной муке. Жарят на хорошо разогретом подсолнечном масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. В результате получается ароматная, хрустящая рыба без резкого запаха и без "аромата" на всю квартиру.