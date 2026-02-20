Укр

Трамп удивил цветом галстука на Совете мира. Что на самом деле он означает

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Телеграф, Getty Images

Президент США оказался в центре внимания благодаря необычному аксессуару

Во время своего участия в первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп появился в металлическом фиолетовом галстуке, кардинально отличающемся от его привычных красных и синих вариантов. Этот модный жест мгновенно породил волну теорий о скрытых политических сигналах.

Что нужно знать:

  • Дональд Трамп появился на публике в фиолетовом галстуке
  • В сети вспомнили старую теорию о двух сторонах личности политика
  • Это не первый случай, когда Трамп выбирает фиолетовый цвет для публичных мероприятий

В четверг, 19 февраля, глава государства прибыл в Институт мира США в эффектном галстуке с металлическим блеском. Хотя президента нередко можно увидеть в классическом деловом костюме с ярким красным или синим галстуком, именно фиолетовый цвет стал поводом для бурных обсуждений в интернете.

Трамп галстук фиолетовый
Фото: Getty Images

Пользователи соцсети X, передает издание IrishStar, не замедлили с реакцией — будто Трамп появился на публике как "член королевской семьи", так как фиолетовый цвет с древности ассоциируется с властью, богатством и могуществом. Другие напомнили о так называемой "теории двух Трампов", впервые озвученной в 2016 году бывшим кандидатом в президенты Беном Карсоном. По его словам, Трамп демонстрирует две разные личности: публичного, резкого шоумена и частного, более вдумчивого и прагматичного политика.

Дональд Трамп галстук фиолетовый
Фото: Getty Images

Некоторые пользователи предположили, что фиолетовый галстук может символизировать объединение двух ведущих партий США — демократов (синий цвет) и республиканцев (красный цвет).

Фиолетовый галстук Трампа сигнализирует о том, что он не республиканец и не демократ

написал один из комментаторов

Другие пошли дальше, связав аксессуар с концепцией "Фиолетовой революции" — движения, выступающего за преодоление двухпартийного раскола и создание более гармоничной политической системы. Впрочем, критики подобной идеи утверждают, что за риторикой единства могут стоять крупные корпорации и миллиардеры, заинтересованные в консолидации общественного мнения.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Трамп выбирает фиолетовый галстук. Ранее его видели в аналогичном аксессуаре на Национальном молитвенном завтраке в отеле Washington Hilton.

Дональд Трамп фиолетовый галстук
Фото: Getty Images

Напомним, что на заседании Совета мира президент США оконфузился. В сети появились кадры засыпающегося Трампа.

Теги:
#Галстук #Стиль #Дональд Трамп