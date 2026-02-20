Трамп удивил цветом галстука на Совете мира. Что на самом деле он означает

Президент США оказался в центре внимания благодаря необычному аксессуару

Во время своего участия в первом заседании Совета мира президент США Дональд Трамп появился в металлическом фиолетовом галстуке, кардинально отличающемся от его привычных красных и синих вариантов. Этот модный жест мгновенно породил волну теорий о скрытых политических сигналах.

Что нужно знать:

Дональд Трамп появился на публике в фиолетовом галстуке

В сети вспомнили старую теорию о двух сторонах личности политика

Это не первый случай, когда Трамп выбирает фиолетовый цвет для публичных мероприятий

В четверг, 19 февраля, глава государства прибыл в Институт мира США в эффектном галстуке с металлическим блеском. Хотя президента нередко можно увидеть в классическом деловом костюме с ярким красным или синим галстуком, именно фиолетовый цвет стал поводом для бурных обсуждений в интернете.

Фото: Getty Images

Пользователи соцсети X, передает издание IrishStar, не замедлили с реакцией — будто Трамп появился на публике как "член королевской семьи", так как фиолетовый цвет с древности ассоциируется с властью, богатством и могуществом. Другие напомнили о так называемой "теории двух Трампов", впервые озвученной в 2016 году бывшим кандидатом в президенты Беном Карсоном. По его словам, Трамп демонстрирует две разные личности: публичного, резкого шоумена и частного, более вдумчивого и прагматичного политика.

Фото: Getty Images

Некоторые пользователи предположили, что фиолетовый галстук может символизировать объединение двух ведущих партий США — демократов (синий цвет) и республиканцев (красный цвет).

Фиолетовый галстук Трампа сигнализирует о том, что он не республиканец и не демократ написал один из комментаторов

Другие пошли дальше, связав аксессуар с концепцией "Фиолетовой революции" — движения, выступающего за преодоление двухпартийного раскола и создание более гармоничной политической системы. Впрочем, критики подобной идеи утверждают, что за риторикой единства могут стоять крупные корпорации и миллиардеры, заинтересованные в консолидации общественного мнения.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Трамп выбирает фиолетовый галстук. Ранее его видели в аналогичном аксессуаре на Национальном молитвенном завтраке в отеле Washington Hilton.

Фото: Getty Images

Напомним, что на заседании Совета мира президент США оконфузился. В сети появились кадры засыпающегося Трампа.