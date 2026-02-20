Украинский язык удивляет: кто такой "Пилип із конопель" и что означает это выражение

"Як Пилип із конопель" — пренебрежительное выражение или шутка?

Выражение "як Пилип із конопель" означает нечто неуместное, несвоевременное или сказанное не по теме. В частности, так говорят о человеке, который внезапно вмешивается в разговор или ситуацию и выглядит бессмысленно или несуразно. В быту часто можно услышать: "вискочив як Пилип з конопель", когда кто-то неожиданно появляется.

Фразеологический словарь отмечает, что это выражение имеет пренебрежительный оттенок. Другой вариант выражения — "як Кузьма із конопель", однако значение остается прежним.

Откуда взялось выражение "як Пилип із конопель"

Происхождение фразеологизма связано со старым бытом. Когда-то коноплю выращивали почти в каждом хозяйстве — из них изготовляли полотно для одежды и других текстильных изделий. Растения выросли высокими и густо росли, так что в таких "зарослях" легко было спрятаться, а потом внезапно появиться. Именно это неожиданное появление и стало основой образного изречения, которое сохранилось в украинском языке по сей день.

Интересно, что у украинской группы "Брати Гадюкіни" есть одноименная песня "Пилип з конопель". Правда, там обыгрывается не смысл выражения, а использование конопли в других целях.

Синонимы к выражению

Вискочити як голий (Кузьма) з маку,

ні в тин, ні в ворота

ні пришити, ні прилатати.

Примеры использования

Копії і фотографії документів та портретів, що я надсилав, мені повернуто з припискою: "Не можуть бути використані". А чому? Що я — вискочив як Пилип з конопель? (Л. Смілянський)

А на уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі, не до ладу,— як Пилип з конопель вистрибне (О. Іваненко).

Розмова точилася про спорт, а він раптом перевів її на політику — вискочив як Пилип із конопель (Сгенерировано ИИ, "Телеграф").

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает выражение "голый, как бубен". Важно, что ударение в слове "бубен" на первом слоге.