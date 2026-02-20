Как защитить канализацию от замерзания и что делать, если это произошло

Жители могут защитить систему в периоды морозов

Замерзание канализации создает большие трудности для обитателей многоэтажек. Есть способы избежать такой ситуации и получить помощь, если система все же замерзла.

Что нужно знать:

Жители многоэтажек могут принять меры, чтобы канализация не замерзла

Сыпать соль в унитаз категорически не рекомендуется, а нужно обеспечить протечку воды

Засор канализации создает дополнительные риски замерзания системы

Об этом "Телеграфу" рассказала эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Кристина Ненно: Ваш стояк в опасности. Как не дать замерзнуть канализации: практические советы от эксперта ЖКХ (инфографика)

Что делать, чтобы защитить канализацию от замерзания

Главный совет – регулярно спускать воду, чтобы она не застаивалась и не замерзала. Даже когда есть перебои с водоснабжением, нужно стараться пользоваться водой, чтобы поддерживать поток.

Единственная рекомендация – регулярно пропускать воду, чтобы не застаивалась и не замерзала. Есть вода, пользуемся активно, нет воды — стараемся ею пользоваться для того, чтобы не было застоя именно в подвальном помещении, чтобы оно не промерзло, — говорит эксперт.

Кроме того, жители могут утеплить трубы в холодных помещениях. Необходимо обратиться в управляющую компанию, чтобы получить ключи, и самостоятельно произвести утепление участков, проходящих по холодным и неотапливаемым участкам.

Также имеет смысл заменить участки трубы с плохим уклоном. Однако это уже требует дополнительных затрат как на строительные материалы, так и на оплату работы специалистов.

Что делать, если канализация замерзла

Первый шаг в таком случае – обращение к управляющей компании или ОСМД. Они должны зафиксировать температуру в подвале и проверить состояние сетей.

Надо обратиться в компанию, организующую управление и обслуживание многоквартирным домом. Если они не реагируют, можно самостоятельно попросить предоставить ключи и самостоятельно сделать утепление участков, — советует Кристина Ненно

По закону коммунальные службы обязаны устранить неисправности канализации как можно скорее. Предельный срок для устранения течи в трубопроводах немедленно. Для неисправностей фекальных и дренажных насосов — одни сутки.

