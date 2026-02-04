Укр

Известен фаворит Нацотбора на "Евровидение 2026": у кого больше всех шансов

За победу будут сражаться десять финалистов

В субботу, 7 февраля, состоится финал Национального отбора на "Евровидение 2026". Станет известно, кто из участников представит Украину на международном конкурсе в Вене (Австрия).

На платформе Eurovisionworld появились прогнозы букмекеров касательно вероятного победителя Нацотбора. Однако ситуация может еще кардинально измениться.

Кто может представить Украину на "Евровидении 2026"

В финал Национального отбора прошли 10 участников, а именно:

  • Jerry Heil – "Catharticus (Prayer)"
  • Khayat – "Герцы"
  • Laud – "Lightkeeper"
  • LELÉKA – "Ridnym"
  • Molodi – "Legends"букмере
  • Monokate – "TYT"
  • Mr. Vel – "Do or Done"
  • The Elliens – "Crawling Whispers"
  • Valeriya Force – "Open Our Hearts"
  • ЩукаРыба – "Моя земля"
Согласно прогнозам букмекеров, вероятным победителем Нацотбора станет певица Jerry Heil, которая вместе с Alyona Alyona уже представляла Украину на "Евровидении" в 2024 году. Тогда дуэт занял 3-е место на конкурсе, но Jerry Heil решила снова попытать удачу и на этот раз представила сольную песню "Catharticus (Prayer)". Ее шансы на победу оценивают в 47%.

Второе место прогнозируют LELÉKA с песней "Ridnym" (19%), а на третьем месте оказалась Monokate с композицией "TYT" (16%).

Что касается шансов Украины на победу в конкурсе "Евровидение 2026", то сейчас, согласно прогнозам букмекеров, наша страна находится на 5-м месте (6%). Вероятным победителем конкурса считают Израиль (12%), на втором месте находится Финляндия (9%) и тройку лидеров замыкает Греция (8%).

"Телеграф" писал ранее, что вокруг финалистки Нацотбора на "Евровидение 2026" возник скандал. Девушку обвинили в связях с российским звукорежиссером.

