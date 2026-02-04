Известен фаворит Нацотбора на "Евровидение 2026": у кого больше всех шансов

За победу будут сражаться десять финалистов

В субботу, 7 февраля, состоится финал Национального отбора на "Евровидение 2026". Станет известно, кто из участников представит Украину на международном конкурсе в Вене (Австрия).

На платформе Eurovisionworld появились прогнозы букмекеров касательно вероятного победителя Нацотбора. Однако ситуация может еще кардинально измениться.

Кто может представить Украину на "Евровидении 2026"

В финал Национального отбора прошли 10 участников, а именно:

Jerry Heil – "Catharticus (Prayer)"

Khayat – "Герцы"

Laud – "Lightkeeper"

LELÉKA – "Ridnym"

Molodi – "Legends"букмере

Monokate – "TYT"

Mr. Vel – "Do or Done"

The Elliens – "Crawling Whispers"

Valeriya Force – "Open Our Hearts"

ЩукаРыба – "Моя земля"

Финалисты Нацотбора на "Евровидение 2026"

Согласно прогнозам букмекеров, вероятным победителем Нацотбора станет певица Jerry Heil, которая вместе с Alyona Alyona уже представляла Украину на "Евровидении" в 2024 году. Тогда дуэт занял 3-е место на конкурсе, но Jerry Heil решила снова попытать удачу и на этот раз представила сольную песню "Catharticus (Prayer)". Ее шансы на победу оценивают в 47%.

Кто представит Украину на "Евровидении 2026", прогнозы

Второе место прогнозируют LELÉKA с песней "Ridnym" (19%), а на третьем месте оказалась Monokate с композицией "TYT" (16%).

Кто выиграет Нацотбор на "Евровидение 2026", прогноз

Что касается шансов Украины на победу в конкурсе "Евровидение 2026", то сейчас, согласно прогнозам букмекеров, наша страна находится на 5-м месте (6%). Вероятным победителем конкурса считают Израиль (12%), на втором месте находится Финляндия (9%) и тройку лидеров замыкает Греция (8%).

Шансы Украины на победу на "Евровидении 2026", Фото: Eurovisionworld.com

"Телеграф" писал ранее, что вокруг финалистки Нацотбора на "Евровидение 2026" возник скандал. Девушку обвинили в связях с российским звукорежиссером.