Цены упали до -51%: в "Фора" подешевели 10 популярных продуктов

Местами можно сэкономить 130 гривен

В сети супермаркетов "Фора" появились новые выгодные акции, которые позволяют покупателям существенно сэкономить на популярных продуктах. Скидки действуют на молочные продукты, сладости и мясные изделия.

Некоторые позиции подешевели почти вдвое, что делает ежедневные покупки значительно приятнее для кошелька. Список составил "Телеграф".

Список акционных товаров:

Масло "Селянское" сладкосливочное экстра 82% (180 г) — 69,90 грн (-45%)

Сыр плавленый "Ферма" сливочный 35% (70 г) — 15,90 грн (-48%)

Йогурт "Яготинский" греческий 3% (260 г) — 23,90 грн (-40%)

Шоколад молочный Milka Bubbles пористый с кокосом (97 г) — 54,90 грн (-45%)

Сыр Mlekpol Gouda безлактозный нарезка 45% (150 г) — 69,90 грн (-36%)

Кефир "ГоКарпаты" питьевой 2,2% (800 г) — 39,90 грн (-43%)

Сосиски "Юбилейный" Венские (235 г) — 99,00 грн (-38%)

Шоколад Milka с печеньем Oreo (300 г) — 129,90 грн (-50%)

Салями "Глобино" Фуршетная (100 г) — 25,90 грн (-51%)

Сыр "Комо" Голландия 45% (150 г) — 69,00 грн (-38%)

Список продуктов со скидками в "Фора". Фото: Телеграф

