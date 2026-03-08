Сэкономьте 200 грн на красной рыбе: где ее лучше купить

В "Сильпо" она оказалась самой дорогой

Цены на красную рыбу в украинских супермаркетах сейчас очень разнятся. Некоторые магазины предлагают ее на 200 гривен дешевле.

Где можно купить рыбу выгоднее и сэкономить на покупке, пишет "Телеграф". Данные взяли в "GoToShop".

По данным последних цен, дешевле всего сейчас слабосоленую форель от Norven (180 граммов) можно приобрести в супермаркете "Varus" — от 199,90 грн до 369,90 грн. У "Novus" фиксированная цена на красную рыбу составляет 269,0 грн, что также выгоднее, чем в большинстве других сетей.

В других супермаркетах цены существенно выше: в "Екомаркете" — 369,0 грн, в "Сильпо" — от 389,0 до 399,0 грн, а в крупных сетях "Auchan" и "Metro" придется заплатить 394,20 грн.

Соответственно разница между наибольшей и наименьшей ценой составляет 200 гривен, если покупать у "Varus", а не у "Сильпо".

