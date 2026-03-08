Можно собрать более 150 тысяч: сколько нужно экономить на такси

Такси – недешевое удовольствие

Ежедневные поездки на такси могут обойтись дорого. Если рассчитать расходы за несколько месяцев и сравнить тарифы, оказывается, что можно существенно сэкономить.

"Телеграф" посчитал, какую сумму можно накопить, отказавшись от поездок на такси на работу и с работы 5 дней в неделю в течение месяца, полугода и года.

Какой будет экономия

Предположим, вы ездите на работу такси 5 дней в неделю. За три месяца таких поездок будет около 65, за полгода – 130, а через год – 260 дней.

Если средняя стоимость поездки по городу колеблется от 150 до 300 гривен, то экономия за 3 месяца может составить от 9 750 до 19 500 грн, за пол года – от 19 500 до 39 000 грн, а за год – от 39 000 до 78 000 грн.

Если тариф немного дешевле

Если выбирать более дешевые тарифы от 100 до 150 грн за поездку, то за 3 месяца можно сэкономить от 6 500 до 9 750 грн, за полгода – от 13 000 до 19 500 грн, а за год – от 26 000 до 39 000 грн.

Если считать поездки и на работу и с работы, то за год можно сэкономить до 156 000 грн при обычных тарифах и до 78 000 грн при более дешевых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой бытовой прибор незаметно опустошает ваши карманы, потому что пожирает электричество, как 65 холодильников.