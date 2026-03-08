Ціни впали до -51%: у "Фора" подешевшали 10 популярних продуктів

Місцями можна зекономити 130 гривень

У мережі супермаркетів "Фора" з’явилися нові вигідні акції, які дозволяють покупцям суттєво заощадити на популярних продуктах. Знижки діють на молочку, солодощі та м’ясні вироби.

Деякі позиції подешевшали майже вдвічі, що робить щоденні покупки значно приємнішими для гаманця. Список написав "Телеграф".

Список акційних товарів:

Масло "Селянське" солодковершкове екстра 82% (180 г) — 69,90 грн (-45%)

Сир плавлений "Ферма" вершковий 35% (70 г) — 15,90 грн (-48%)

Йогурт "Яготинський" грецький 3% (260 г) — 23,90 грн (-40%)

Шоколад молочний Milka Bubbles пористий з кокосом (97 г) — 54,90 грн (-45%)

Сир Mlekpol Gouda безлактозний нарізка 45% (150 г) — 69,90 грн (-36%)

Кефір "ГоКарпати" питний 2,2% (800 г) — 39,90 грн (-43%)

Сосиски "Ювілейний" Віденські (235 г) — 99,00 грн (-38%)

Шоколад Milka з печивом Oreo (300 г) — 129,90 грн (-50%)

Салямі "Глобино" Фуршетна (100 г) — 25,90 грн (-51%)

Сир "Комо" Голландія 45% (150 г) — 69,00 грн (-38%)

Список продуктів зі знижками в "Фора". Фото: Телеграф

