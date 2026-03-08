Экономия почти 200 гривен: популярные конфеты в "Сильпо" подешевели к 8 Марта

В акции участвуют сразу четыре вкуса

В супермаркетах сети "Сильпо" до середины следующей недели будет действовать выгодная акция на любимые конфеты Merci – прекрасная возможность подготовить сладкий подарок к празднику 8 марта.

Успеть купить их можно до 11 марта. Об этом можно узнать на рекламном изображении магазина.

В акции участвуют конфеты Merci: темный шоколад, ассорти из молочного шоколада, ассорти с миндалем и шоколадное ассорти. Каждая упаковка весом 250 грамм теперь стоит 239,0 гривны вместо обычных 429,0 гривны. Это дешевле на 44% или 190 гривен.

Скидки на конфеты в "Сильпо": рекламный постер магазина

Для сравнения, эти же конфеты в других магазинах стоят дороже даже с учетом скидок:

у "Metro" – 253,34 грн;

у "Maudau" – 296,0 грн;

у "Novus" – 319,0 грн;

а в "Экомаркете" — 329,90 грн.

Поэтому сейчас – лучшее время, чтобы порадовать близких сладким подарком.

Сравнение цен на конфеты. Фото: gotoshop

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в "АТБ" до 8 марта снизили цену на популярный товар — отличный случай порадовать любимую с самого утра приятным пустяком. Не упускайте шанс сделать праздник особенным и выгодно приобрести любимые продукты.