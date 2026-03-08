Заощадите 200 грн на червоній рибі: де її краще купити

У "Сільпо" вона виявилась найдорожчою

Ціни на червону рибу в українських супермаркетах зараз дуже різняться. Деякі магазини пропонують її на 200 гривень дешевше.

Де можна купити рибу вигідніше та заощадити на покупці, написав "Телеграф". Дані взяли в "GoToShop".

За даними останніх цін, найдешевше нині слабосолону форель від Norven (180 грамів) можна придбати у супермаркеті "Varus" – від 199,90 грн до 369,90 грн. У "Novus" фіксована ціна на червону рибу становить 269,0 грн, що також вигідніше, ніж у більшості інших мереж.

В інших супермаркетах ціни суттєво вищі: у "Екомаркеті" – 369,0 грн, у "Сільпо" – від 389,0 до 399,0 грн, а у великих мережах "Auchan" та "Metro" доведеться заплатити 394,20 грн.

Відповідно різниця між найбільшою та найменшою ціною становить 200 гривень, якщо купувати в "Varus", а не у "Сільпо".

