Економія майже 200 гривень: популярні цукерки у "Сільпо" подешевшали до 8 Березня
В акції беруть участь відразу чотири смаки
У супермаркетах мережі "Сільпо" до середини наступного тижня діятиме вигідна акція на улюблені цукерки Merci – чудова нагода підготувати солодкий подарунок до свята 8 березня.
Встигнути купити їх можна до 11 березня. Про це можна дізнатись на рекламному зображенні магазину.
У акції беруть участь цукерки Merci: темний шоколад, асорті з молочного шоколаду, асорті з мигдалем та шоколадне асорті. Кожна упаковка вагою 250 грамів тепер коштує 239,0 гривень замість звичайних 429,0 гривень. Це дешевше на 44% або 190 гривень.
Для порівняння, ці ж цукерки в інших магазинах коштують дорожче, навіть з урахуванням знижок:
- у "Metro" – 253,34 грн;
- у "Maudau" – 296,0 грн;
- у "Novus" – 319,0 грн;
- а в "Eкомаркет" – 329,90 грн.
Тож зараз – найкращий час, щоб порадувати близьких солодким подарунком.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в "АТБ" до 8 березня знизили ціну на популярний товар – чудова нагода порадувати кохану з самого ранку приємною дрібницею. Не втрачайте шанс зробити свято особливим та вигідно придбати улюблені продукти.