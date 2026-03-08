Економія майже 200 гривень: популярні цукерки у "Сільпо" подешевшали до 8 Березня

В акції беруть участь відразу чотири смаки

У супермаркетах мережі "Сільпо" до середини наступного тижня діятиме вигідна акція на улюблені цукерки Merci – чудова нагода підготувати солодкий подарунок до свята 8 березня.

Встигнути купити їх можна до 11 березня. Про це можна дізнатись на рекламному зображенні магазину.

У акції беруть участь цукерки Merci: темний шоколад, асорті з молочного шоколаду, асорті з мигдалем та шоколадне асорті. Кожна упаковка вагою 250 грамів тепер коштує 239,0 гривень замість звичайних 429,0 гривень. Це дешевше на 44% або 190 гривень.

Знижки на цукерки в "Сільпо": рекламний постер магазина

Для порівняння, ці ж цукерки в інших магазинах коштують дорожче, навіть з урахуванням знижок:

у "Metro" – 253,34 грн;

у "Maudau" – 296,0 грн;

у "Novus" – 319,0 грн;

а в "Eкомаркет" – 329,90 грн.

Тож зараз – найкращий час, щоб порадувати близьких солодким подарунком.

Порівняння цін на цукерки. Фото: gotoshop

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в "АТБ" до 8 березня знизили ціну на популярний товар – чудова нагода порадувати кохану з самого ранку приємною дрібницею. Не втрачайте шанс зробити свято особливим та вигідно придбати улюблені продукти.