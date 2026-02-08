Укр

В "Сильпо" настоящий ценопад: какие популярные продукты можно купить по скидкам

Анастасия Мокрик
"Сильпо" Новость обновлена 08 февраля 2026, 13:32
В супермаркетах "Сильпо" действуют скидки, по которым ряд популярных продуктов можно купить значительно дешевле, чем обыно. Некоторые позиции упали в цене почти вдвое, а акция будет действовать лишь ограниченное время.

Что нужно знать:

  • Скидки распространяются на популярные продукты — молочка, сладости, мясные изделия, полуфабрикаты и т.д
  • Сильпо проводит "цінотижки" с четверга по среду каждую неделю
  • До конца акции осталось всего несколько дней

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 10 популярных продуктов можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать до 11 февраля.

  • Десерт Lactel Vanilla молочный ультрапастеризованный (125 г) — 24,99 грн вместо 35,19 грн (скидка — 29%)
  • Батончик Nuts шоколадный (42 г) — 25,49 грн вместо 39,19 грн (скидка — 35%)
  • Колбаса "Алан" "Лікарська" вареная в/г (100 г) — 25,90 грн вместо 48,90 грн (скидка — 47%)
  • Колбаса "Алан" "Лікарська" вареная н/о в/г, малый вакуум (100 г) — 25,90 грн вместо 48,90 грн (скидка — 47%)
  • Лаваш БКК "Вірменський" (200 г) — 25,99 грн вместо 34,99 грн (скидка — 26%)
  • Кефир "Молокия" густой 2,5% (870 г) — 47,99 грн вместо 65,99 грн (скидка — 27%)
  • Шоколад "Свиточ" "Десерт" со вкусом тирамису (85 г) — 49,99 грн вместо 68,49 грн (скидка — 27%)
  • Тесто "Рудь" слоёно-дрожжевое (500 г) — 49,99 грн вместо 95,99 грн (скидка — 48%)
  • Капуста цветная "Премия" (400 г) — 49,99 грн вместо 69,99 грн (скидка — 29%)
  • Крабовые палочки "Водный мир" охлаждённые (180 г) — 49,99 грн вместо 64,99 грн (скидка — 23%)
Продукты по скидке в "Сильпо". Скриншот: silpo.ua
Продукты по скидке в "Сильпо". Скриншот: silpo.ua

Акции проводятся в рамках программы "цінотижки". Это "цена недели" на ряд товаров, которая действует с четверга по среду. Каждый раз товары могут меняться и акция будет действовать на другие продукты. Действует по всей Украине.

Почему продукты продают со скидкой?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

  • Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.
  • Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.
  • Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 10 товаров можно купить со скидкой до -40% в супермаркете "АТБ" прямо сейчас.

