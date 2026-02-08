В "Сильпо" настоящий ценопад: какие популярные продукты можно купить по скидкам
Названы 10 популярных товаров, на которые обвалились цены
В супермаркетах "Сильпо" действуют скидки, по которым ряд популярных продуктов можно купить значительно дешевле, чем обыно. Некоторые позиции упали в цене почти вдвое, а акция будет действовать лишь ограниченное время.
Что нужно знать:
- Скидки распространяются на популярные продукты — молочка, сладости, мясные изделия, полуфабрикаты и т.д
- Сильпо проводит "цінотижки" с четверга по среду каждую неделю
- До конца акции осталось всего несколько дней
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 10 популярных продуктов можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать до 11 февраля.
- Десерт Lactel Vanilla молочный ультрапастеризованный (125 г) — 24,99 грн вместо 35,19 грн (скидка — 29%)
- Батончик Nuts шоколадный (42 г) — 25,49 грн вместо 39,19 грн (скидка — 35%)
- Колбаса "Алан" "Лікарська" вареная в/г (100 г) — 25,90 грн вместо 48,90 грн (скидка — 47%)
- Колбаса "Алан" "Лікарська" вареная н/о в/г, малый вакуум (100 г) — 25,90 грн вместо 48,90 грн (скидка — 47%)
- Лаваш БКК "Вірменський" (200 г) — 25,99 грн вместо 34,99 грн (скидка — 26%)
- Кефир "Молокия" густой 2,5% (870 г) — 47,99 грн вместо 65,99 грн (скидка — 27%)
- Шоколад "Свиточ" "Десерт" со вкусом тирамису (85 г) — 49,99 грн вместо 68,49 грн (скидка — 27%)
- Тесто "Рудь" слоёно-дрожжевое (500 г) — 49,99 грн вместо 95,99 грн (скидка — 48%)
- Капуста цветная "Премия" (400 г) — 49,99 грн вместо 69,99 грн (скидка — 29%)
- Крабовые палочки "Водный мир" охлаждённые (180 г) — 49,99 грн вместо 64,99 грн (скидка — 23%)
Акции проводятся в рамках программы "цінотижки". Это "цена недели" на ряд товаров, которая действует с четверга по среду. Каждый раз товары могут меняться и акция будет действовать на другие продукты. Действует по всей Украине.
Почему продукты продают со скидкой?
Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.
- Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.
Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.
