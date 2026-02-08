В "Сильпо" настоящий ценопад: какие популярные продукты можно купить по скидкам

Названы 10 популярных товаров, на которые обвалились цены

В супермаркетах "Сильпо" действуют скидки, по которым ряд популярных продуктов можно купить значительно дешевле, чем обыно. Некоторые позиции упали в цене почти вдвое, а акция будет действовать лишь ограниченное время.

Что нужно знать:

Скидки распространяются на популярные продукты — молочка, сладости, мясные изделия, полуфабрикаты и т.д

Сильпо проводит "цінотижки" с четверга по среду каждую неделю

До конца акции осталось всего несколько дней

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 10 популярных продуктов можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать до 11 февраля.

Десерт Lactel Vanilla молочный ультрапастеризованный (125 г) — 24,99 грн вместо 35,19 грн (скидка — 29%)

вместо 35,19 грн (скидка — 29%) Батончик Nuts шоколадный (42 г) — 25,49 грн вместо 39,19 грн (скидка — 35%)

вместо 39,19 грн (скидка — 35%) Колбаса "Алан" "Лікарська" вареная в/г (100 г) — 25,90 грн вместо 48,90 грн (скидка — 47%)

грн вместо 48,90 грн (скидка — 47%) Колбаса "Алан" "Лікарська" вареная н/о в/г, малый вакуум (100 г) — 25,90 грн вместо 48,90 грн (скидка — 47%)

грн вместо 48,90 грн (скидка — 47%) Лаваш БКК "Вірменський" (200 г) — 25,99 грн вместо 34,99 грн (скидка — 26%)

(скидка — 26%) Кефир "Молокия" густой 2,5% (870 г) — 47,99 грн вместо 65,99 грн (скидка — 27%)

(скидка — 27%) Шоколад "Свиточ" "Десерт" со вкусом тирамису (85 г) — 49,99 грн вместо 68,49 грн (скидка — 27%)

вместо 68,49 грн (скидка — 27%) Тесто "Рудь" слоёно-дрожжевое (500 г) — 49,99 грн вместо 95,99 грн (скидка — 48%)

вместо 95,99 грн (скидка — 48%) Капуста цветная "Премия" (400 г) — 49,99 грн вместо 69,99 грн (скидка — 29%)

вместо 69,99 грн (скидка — 29%) Крабовые палочки "Водный мир" охлаждённые (180 г) — 49,99 грн вместо 64,99 грн (скидка — 23%)

Продукты по скидке в "Сильпо". Скриншот: silpo.ua

Акции проводятся в рамках программы "цінотижки". Это "цена недели" на ряд товаров, которая действует с четверга по среду. Каждый раз товары могут меняться и акция будет действовать на другие продукты. Действует по всей Украине.

Почему продукты продают со скидкой?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.

Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место. Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.

Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 10 товаров можно купить со скидкой до -40% в супермаркете "АТБ" прямо сейчас.