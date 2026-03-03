Там пахло шоколадом, а теперь царит разруха: что произошло с известной фабрикой в центре Ивано-Франковска

В цехах на нынешней улице Независимости производили лучшие десерты города — от изысканных пралине до миндальных тортов

Ивано-Франковск — город с многослойной историей. В самом центре, среди оживленных улиц и пешеходных маршрутов, уже много лет стоит заброшенное здание бывшей фабрики шоколада и конфет — когда-то одного из самых амбициозных предприятий Станиславова.

История фабрики тесно связана с именем польского кондитера Владислава Кровицкого. В июне 1900 года в доме Мещанского банка (сейчас — улица Независимости, 15) открылось предприятие "Цукерня і фабрика кондитерських виробів, шоколаду і печива Яна Новорольського і Владислава Кровіцького". Через 13 лет кондитерская Кровицкого сменила адрес и разместилась на первом этаже дома Хованцев — гостиницы и ресторана "Унион" в 4 дом на той же улице.

Кондитерская Владислава Кровицкого. Фото: Facebook/KresoweZdjecia

Дела шли успешно: производство находилось в подвальных помещениях, а сладости продавали прямо на первом этаже каменицы. Кондитерская Кровицкого предлагала широкий ассортимент. Здесь можно было купить плетенки с маком, миндальной или ореховой массой, штрудели, миндальные, бисквитные, ореховые, шоколадные торты, карамель, шоколадные конфеты с ликерами, соками, марципаном, пралине и многое другое.

Ассортимент кондитерской Кровицкого. Фото: pik.net.ua

Предприятие успешно развивалось и возникла необходимость в строительстве отдельного корпуса для производства. 22 февраля 1926 года в Станиславове состоялось торжественное открытие фабрики шоколада и конфет. Это событие стало заметной городской новостью. На праздник прибыли представители власти и городских кругов, представители полиции и военных структур, банкиры и предприниматели.

Как пишет blitz.if.ua, освящение помещения провел ксендз, после чего были запущены фабричные машины и изготовлены первые шоколадные изделия для гостей. Руководителем фабрики стал голландец Жан Кляйнман. В своей речи он рассказал об основах производства и провел экскурсию по цехам. На тот момент на предприятии работали 50 человек, которые ежедневно производили до 800 килограммов твердого шоколада, помимо других десертных изделий. Гостей впечатляла изысканная упаковка продукции, а сам Кровицкий принимал поздравления.

Заброшенное здание фабрики шоколада в Ивано-Франковске. Фото: pik.net.ua

Однако фабрика проработала в первоначальном виде недолго. Уже к 1930 году экономические проблемы в странах Западной Европы отразились и на предприятии. Кровицкому пришлось продать бизнес, так как объемы производства сократились. В начале 1930-х годов на базе фабрики было создано акционерное общество. Есть сведения, что в 1934 году предприятием руководила жена одного из местных адвокатов, а фирма получила название "Локарна" — по имени итальянского города, известного своим шоколадом.

Сохранившаяся надпись на здании заброшенно кондитерской фабрики. Фото: pik.net.ua

В 1970-х годах производство в центре Ивано-Франковска было прекращено, предприятие переехало на нынешнюю территорию ПАТ "Ласощі", а историческое здание постепенно пришло в упадок. Сегодня это полуразрушенная временем каменица — один из тех домов-призраков, которые напоминают о промышленном прошлом центральной части города.

