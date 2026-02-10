Россияне сломают голову. Какое украинское слово невозможно перевести на другой язык

В быту его почти не используют

В украинском есть немало уникальных и аутентичных слов, которые невозможно перевести на другой язык. К примеру, взорувати или взоруватися.

По данным толкового словаря, взорувати — это глагол, который означает равняться на кого-то, брать пример, подражать. То есть ориентироваться на определенный образец.

Довольно часто его используют в переносном смысле, когда говорят об образце творчества или стиля. Добавим, что, несмотря на довольно странное звучание, взорувати не диалектизм, однако это слово сейчас почти не используют в повседневной жизни.

Примеры использования:

В українській літературі Ю. Косача приваблювали такі постаті, які взорували свою творчість на європейський культурний процес. (з наукової літератури)

свою творчість на європейський культурний процес. (з наукової літератури) Наприкінці 1920-х авангард в Україні, що взорував кращі традиції Сходу й Заходу, у своєму розвитку був насильно припинений. (з науково-популярної літератури).

Фактически слово "взорувати" невозможно перевести на другой иностранный язык даже на русский. Так как дословного аналога не существует. Единственный способ — это использовать синоним, например, брати приклад — брать пример, или наслідувати — подражать и т.д.

Напомним, что россияне не смогут понять или перевести украинское слово "остогидити".

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда происходит бранное слово "телепень".