У Азовского моря украли настоящее название почти сто лет назад: как оно называлось

Лишь одна измененная буква в названии моря помогла империи стереть память о древнем украинском топониме

Азовское море, которое мы привыкли считать исконным названием южной акватории Украины, на самом деле имеет гораздо более глубокие корни. Старое название произошло со времен Киевской Руси.

Исследователи портала "Пороховница" обнаружили, что еще столетие назад на картах не было ни одного "Азова". Там был украинский топоним – Озовское море. Название произошло от древнего наименования "Оз"

А привычное нам наименование относительно новое для украинского языка. До середины XX века название через "О" было официальным стандартом, зафиксированным в научных работах и на картах.

Украинские географы Степан Рудницкий и Владимир Кубиевич последовательно указывали на картах именно Озовское море. Это считалось единственно правильным названием со времен Киевской Руси и Казаки.

Озовское море на старой карте Украины

В учебниках по географии для народных школ в 1920-х годах море также называли Озовским.

Исследователи "Пороховницы" пишут, что масштабные изменения начались после Второй мировой войны. Тогда советская власть проводила политику русификации топонимов, заменяя украинское "О" на русское "А", чтобы название соответствовало имперскому стандарту "Азовское море".

Хотя украинская диаспора продолжала печатать карты и иллюстрации Соборной Украины, где отмечалось именно Озовское море — внутреннее море Украины, расположенное между украинской Кубанью, Крымом и Запорожьем.

Сегодня на мировых картах и в официальных документах мы видим исключительно Азовское море, а на английском – Sea of Azov. Мир привык к этому стандарту, ведь в течение десятилетий именно так название транслировалось через призму имперского видения. Международные картографические сервисы лишь зафиксировали, что когда-то было навязано цензурой и "унификацией".

Азовское море на карте

Обратите внимание, что ранее "Телеграф" писал, какие названия предлагали для Днепра во время декоммунизации.