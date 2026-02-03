Сигнал Трампу? Братчук назвал истинную причину атак России перед переговорами

Эксперт предполагает, что действия Путина могут руководствоваться из Китая

Россия нанесла массированный удар по украинской инфраструктуре в разгар морозов, атаковав энергетические объекты сразу в нескольких регионах. Этот шаг стал очередной демонстрацией силового давления Москвы и показал реальную цену громких заявлений о "прорывах" в переговорах и якобы достигнутых договоренностях по деэскалации.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Россия не впервые делает такие шаги, возможно, это происходит после консультаций с Пекином, вассалом которого она является. Мощную атаку на энергетику Украины можно назвать очередной оплеухой Москвы по репутации президента США Дональда Трампа, который заявлял, что договорился с Путиным и хвастался прорывами в переговорах.

"Да, мы увидели эти прорывы с использованием бомбардировщиков стратегической авиации. Так прорывали наш воздух, пытались прорвать нашу воздушную оборону и, к сожалению, есть последствия этих попаданий и прилетов", — сказал Братчук.

Атаковано восемь областей, в которых расположены объекты энергетической генерации или распределительной генерации, то есть база энергоструктуры нашего государства.

"Россия очень хорошо изучает сводки Гидрометцентра. Они знали, что будут морозы, что надо бить именно сейчас", — пояснил спикер.

Братчук отметил: своими действиями Путин демонстрирует, что ему нельзя верить, он все равно будет давить силой.

"Он мордует Украину и радуется тому", — отметил спикер.

Россияне живут в другой реальности, в парадигме сплошных побед, объяснил Братчук и добавил, что адекватный человек не может восемь раз заявлять об оккупации Купянска, как это делает глава Кремля.

"Очевидно, что Путину нужно показывать победы в этой войне. Он их показывает таким образом – ударами, убийством гражданских и уничтожением нашей инфраструктуры", – резюмировал он.

Напомним, по данным ДТЭК, в ночь на 3 февраля РФ нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию будет скорректирована из-за этого удара государства-агрессора.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев назвал ночную атаку одной из самых мощных за войну и подчеркнул, что это плохой сигнал в переговорах.