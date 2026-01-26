Муж-олигарх и статус одной из самых влиятельных женщин Украины. Как выглядит единственная дочь Кучмы

Елена замужем за миллиардером Виктором Пинчуком

У бывшего президента Украины Леонида Кучмы есть единственная дочь Елена, которая появилась в его долголетнем браке с уроженкой России Людмилой Талалаевой.

Что нужно знать:

Елена Пинчук основала первый в Украине частный фонд борьбы с ВИЧ/СПИДом

Она признана одной из самых влиятельных и успешных женщин Украины

Вместе с мужем-олигархом Елена поддерживает культурные инициативы

Елена родилась 3 декабря 1970 года в Днепропетровске (ныне Днепр). Получила образование в Днепропетровском государственном университете по специальности "Экономика и социология".

Леонид Кучма с дочкой Леной

Свою профессиональную деятельность она начала в экономическом департаменте "ПриватБанка" (1995-1996), а затем работала заместителем директора по маркетингу в компании "Киевстар" (1997-2002). В 2003 году Елена основала фонд "АнтиСПИД" — первую в Украине частную благотворительную организацию, занимающуюся борьбой с ВИЧ/СПИДом.

Елена не раз оказывалась в рейтингах самых влиятельных украинцев и женщин страны. В 2010 году французское издание La Tribune включило ее в список "женщин, изменивших мир". А в 2021 году она попала в топ-100 самых успешных женщин Украины по версии журнала НВ.

В этот период бизнесвумен также стала членом комиссии ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом и возглавила телегруппу StarLightMedia, включающую каналы СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, ОЦЕ.

Личная жизнь

Первый брак Елены с бывшим главой компании "Черноморнефтегаз" Игорем Франчуком был завершен в 1997 году. В этом союзе в 1991 году родился сын Роман.

1 фото - Игорь Франчук; 2 фото - сын Роман со своей избранницей

Второй ее брак, с украинским миллиардером Виктором Пинчуком, основателем фонда Victor Pinchuk Foundation, начался в 2002 году и продолжается по сей день. У пары есть две дочери: Екатерина (2003) и Вероника (2011).

Фото: Getty Images

В 2017 году фонд "АнтиСПИД" изменил свое название на "Фонд Елены Пинчук". В своих кампаниях организация сотрудничает с мировыми звездами — например, в рамках поддержки борьбы с ВИЧ в Украину приезжали Элтон Джон и группа Queen с концертами.

Элтон Джон и Елена Пинчук. Фото: old.antiaids.org

Помимо этого, Елена активно участвует в поддержке культурных проектов. Вместе с мужем она развивает PinchukArtCentre — одно из ключевых арт-пространств Киева, где проходят выставки современного искусства, конкурсы молодых художников и международные мероприятия.

Фото: Getty Images

