Чоловік-олігарх і статус однієї з найвпливовіших жінок України. Як виглядає єдина дочка Кучми
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Олена одружена з мільярдером Віктором Пінчуком
Колишній президент України Леонід Кучма має єдину доньку Олену, яка з’явилася у його багаторічному шлюбі з уродженкою Росії Людмилою Талалаєвою.
Що потрібно знати:
- Олена Пінчук заснувала перший в Україні приватний фонд боротьби з ВІЛ/СНІДом
- Вона визнана однією з найвпливовіших та найуспішніших жінок України
- Разом із чоловіком-олігархом Олена підтримує культурні ініціативи
Олена народилася 3 грудня 1970 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). Здобула освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю "Економіка та соціологія".
Свою професійну діяльність вона розпочала в економічному департаменті "ПриватБанку" (1995-1996), а потім працювала заступником директора з маркетингу у компанії "Київстар" (1997-2002). 2003 року Олена заснувала фонд "АнтиСНІД" — першу в Україні приватну благодійну організацію, яка займається боротьбою з ВІЛ/СНІДом.
Олена не раз опинялася у рейтингах найвпливовіших українців та жінок країни. У 2010 році французьке видання La Tribune включило її до списку "жінок, які змінили світ". А у 2021 році вона потрапила до топ-100 найуспішніших жінок України за версією журналу НВ.
У цей період бізнесвумен також стала членом комісії ООН з боротьби з ВІЛ/СНІДом і очолила телегрупу StarLightMedia, що включає канали СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, ОЦЕ.
Особисте життя
Перший шлюб Олени з колишнім головою компанії "Чорноморнафтогаз" Ігорем Франчуком був завершений 1997 року. У цьому союзі у 1991 році народився син Роман.
Другий її шлюб, з українським мільярдером Віктором Пінчуком, засновником фонду Victor Pinchuk Foundation, розпочався у 2002 році й триває досі. У пари є дві дочки: Катерина (2003) та Вероніка (2011).
У 2017 році фонд "АнтиСНІД" змінив свою назву на "Фонд Олени Пінчук". У своїх кампаніях організація співпрацює зі світовими зірками — наприклад, у рамках підтримки боротьби з ВІЛ в Україну приїжджали Елтон Джон та гурт Queen із концертами.
Крім цього, Олена бере активну участь у підтримці культурних проєктів. Разом із чоловіком вона розвиває PinchukArtCentre — один із ключових артпросторів Києва, де відбуваються виставки сучасного мистецтва, конкурси молодих художників та міжнародні заходи.
Нагадаємо, що 25 січня відзначав свій день народження президент України. Раніше ми писали, як виглядають батьки Володимира Зеленського.