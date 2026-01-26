Чоловік-олігарх і статус однієї з найвпливовіших жінок України. Як виглядає єдина дочка Кучми

Олена одружена з мільярдером Віктором Пінчуком

Колишній президент України Леонід Кучма має єдину доньку Олену, яка з’явилася у його багаторічному шлюбі з уродженкою Росії Людмилою Талалаєвою.

Що потрібно знати:

Олена Пінчук заснувала перший в Україні приватний фонд боротьби з ВІЛ/СНІДом

Вона визнана однією з найвпливовіших та найуспішніших жінок України

Разом із чоловіком-олігархом Олена підтримує культурні ініціативи

Олена народилася 3 грудня 1970 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). Здобула освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю "Економіка та соціологія".

Леонід Кучма з донькою Оленою

Свою професійну діяльність вона розпочала в економічному департаменті "ПриватБанку" (1995-1996), а потім працювала заступником директора з маркетингу у компанії "Київстар" (1997-2002). 2003 року Олена заснувала фонд "АнтиСНІД" — першу в Україні приватну благодійну організацію, яка займається боротьбою з ВІЛ/СНІДом.

Олена не раз опинялася у рейтингах найвпливовіших українців та жінок країни. У 2010 році французьке видання La Tribune включило її до списку "жінок, які змінили світ". А у 2021 році вона потрапила до топ-100 найуспішніших жінок України за версією журналу НВ.

У цей період бізнесвумен також стала членом комісії ООН з боротьби з ВІЛ/СНІДом і очолила телегрупу StarLightMedia, що включає канали СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, ОЦЕ.

Особисте життя

Перший шлюб Олени з колишнім головою компанії "Чорноморнафтогаз" Ігорем Франчуком був завершений 1997 року. У цьому союзі у 1991 році народився син Роман.

1 фото – Ігор Франчук; 2 фото — син Роман зі своєю обраницею

Другий її шлюб, з українським мільярдером Віктором Пінчуком, засновником фонду Victor Pinchuk Foundation, розпочався у 2002 році й триває досі. У пари є дві дочки: Катерина (2003) та Вероніка (2011).

Фото: Getty Images

У 2017 році фонд "АнтиСНІД" змінив свою назву на "Фонд Олени Пінчук". У своїх кампаніях організація співпрацює зі світовими зірками — наприклад, у рамках підтримки боротьби з ВІЛ в Україну приїжджали Елтон Джон та гурт Queen із концертами.

Елтон Джон та Олена Пінчук. Фото: old.antiaids.org

Крім цього, Олена бере активну участь у підтримці культурних проєктів. Разом із чоловіком вона розвиває PinchukArtCentre — один із ключових артпросторів Києва, де відбуваються виставки сучасного мистецтва, конкурси молодих художників та міжнародні заходи.

Фото: Getty Images

