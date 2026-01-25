Укр

Была в Партии регионов вместе с отцом. Как выглядит единственная дочь экс-нардепа Кивалова

Татьяна Кармазина
Сергей Кивалов и его дочь Татьяна
Сергей Кивалов и его дочь Татьяна. Фото Коллаж "Телеграфа"

Получила звание "заслуженной" при Януковиче

Бывший нардеп от "Партии регионов" Сергей Кивалов имеет единственную дочь, которая появилась в браке политика с женой Натальей Киваловой.

Что нужно знать:

  • Татьяна Кивалова родилась в Казахстане
  • Она была депутатом Одесского горсовета и членом "Партии регионов"
  • В 2021 году расследование показало, что дочь Кивалова владеет дорогой недвижимостью в Лондоне

Дочь экс-регионала, Татьяна Кивалова, родилась 24 февраля 1976 года в казахстанском городе Костанай, где с детства проживал ее отец. Позднее семья переехала в Одессу. В 1993 году она окончила гимназию № 119 с углубленным изучением английского языка, а в 1998-м — Одесскую государственную юридическую академию по специальности "государственное управление и международные отношения".

Татьяна Кивалова в молодости

В 2001 году Кивалова защитила кандидатскую диссертацию по юридическим наукам, а в 2008-м получила степень доктора юридических наук. С 1998 по 2003 год работала адвокатом в компании "Полонский и Партнеры" и входила в состав Одесской областной коллегии адвокатов. Параллельно начала преподавательскую деятельность в Одесской национальной юридической академии, где прошла путь от ассистента до профессора. Также является директором юридической фирмы "ТСК".

Татьяна Кивалова

В 2002-2010 годах Кивалова была депутатом Одесского городского совета и членом комиссии по вопросам законности и правопорядка. Как и ее отец, состояла в "Партии регионов". В 2013 году указом Виктора Януковича ей было присвоено звание "Заслуженный юрист Украины". В 2023 году она числилась соавтором методических рекомендаций для Национального университета "Одесская юридическая академия".

Татьяна Кивалова

Татьяна была замужем дважды. В первом браке родился сын Сергей, имеет фамилию Косьяненко.

Кивалов внук Сергей Косьяненко
Кивалов со своим внуком Сергеем. Фото: facebook.com

Летом 2010 года Кивалова вышла замуж за Олега Бондаря, который на тот момент возглавлял Комиссию по упрощению процедур контроля грузов, пассажиров и транспорта в морских торговых портах Украины. В 2011 году Бондарь был уволен с должности заместителя министра транспорта и связи.

Сергей Кивалов семья
Семья Киваловых. Фото: slovo.odessa.ua
Татьяна Кивалова мама Наталья Кивалова
Татьяна Кивалова с матерью Натальей. Фото: slovo.odessa.ua

В ноябре 2021 года расследование Слідство.Інфо сообщило, что на Татьяну Кивалову в Лондоне зарегистрированы пять объектов недвижимости, три из которых оценивались как минимум в 13,5 млн долларов. Недвижимость была приобретена в 1999-2003 годах через офшорные компании с регистрацией на Британских Виргинских островах — в период, когда Сергей Кивалов был народным депутатом Украины.

Татьяна Кивалова дочь нардепа
Фото: facebook.com/people/Татьяна-Кивалова
Татьяна Кивалова дочь политика
Фото: facebook.com/people/Татьяна-Кивалова

У Татьяны Киваловой есть страница в Facebook, однако последний пост датируется 2019 годом. Он был опубликован в период избирательной кампании Сергея Кивалова в Верховную Раду и сопровождался лозунгом "Сергей Кивалов. За Одессу". Выборы тогда он проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Леонову.

Татьяна Кивалова соцсети
Фото: facebook.com/people/Татьяна-Кивалова

