Забрала у него сына и умерла в 44 года. Как выглядит первая жена путинского глашатая Пескова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков женат в третий раз. Сейчас глашатай российского диктатора женат на уроженке Днепра Татьяне Навке, а ранее был в браке с Екатериной Солоцинской и Анастасией Буденной. Первая его избранница рано ушла из жизни.

Что нужно знать:

Дмитрий Песков познакомился со своей первой женой еще в начале дипломатической карьеры

Их брак длился пять лет и завершился разводом, после чего Анастасия уехала с сыном за границу

Буденная умерла в 2012 году в возрасте 44 лет

Песков познакомился со своей первой женой в молодости — в период, когда делал первые шаги в дипломатической карьере. Сама Анастасия была внучкой Семена Буденного, советского маршала и создателя Первой конной армии.

Семен Буденный

Девушка появилась на свет в 1968 году и, как и все представители своей семьи — дети и внуки, получила качественное образование. Окончив университет, Анастасия начала карьеру переводчика в компании "Интурист".

В 1988 году она стала женой Пескова, а уже через год у них родился первенец — сын Николай. Этот период совпал с назначением Пескова атташе в Турции, поэтому позже молодая семья перебралась в Стамбул.

Песков со своим первенцем Николаем

За границей в отношениях Анастасии и Дмитрия стали появляться трещины. Привыкшая быть в центре внимания, женщина с трудом находила свое место в дипломатическом кругу — она не стремилась соответствовать образу "идеальной жены", нередко выделяясь своим темпераментом и эффектными нарядами.

Анастасия Буденная

Поведение Буденной стало причиной разрыва брака после пяти лет совместной жизни. После развода Анастасия увезла сына в Британию, где она довольно быстро вышла замуж за английского бизнесмена. Мужчина усыновил Николая и дал ему свою фамилию — Чоулз. Тем не менее их союз вскоре так же закончился.

Согласно СМИ, Анастасия была замужем еще несколько раз и родила позже пятерых детей, но семейного счастья ей так и не удалось найти. Старший сын вернулся в Россию и сменил фамилию, а сама женщина неоднократно переезжала из страны в страну — то в Турцию, то в Россию, где, впрочем, ей были не рады, поскольку в РФ она лишилась права на недвижимость.

В июне 2012 года стало известно о смерти Анастасии Буденной на 45 году жизни. Подробности и причины ее кончины в открытых источниках не сообщались. Интересно, что в сети "гуляет" якобы фото первой жены Пескова в молодости. Однако, согласно расследованию издания "Проверено", на снимке присутствует бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина.

На фото - Динара Сафина, а не Анастасия Буденная

