Любимый бренд Януковича и Путина. Чем особенные часы Коломойского за €180 000 (фото)

Аксессуары украинских олигархов говорят сами за себя. В центре внимания оказался выбор Игоря Коломойского – часы от легендарного бренда Patek Philippe.

Что нужно знать:

У Коломойского заметили редкую модель Patek Philippe 5101P-101

Часы изготовлены из платины и выпущены тиражом всего 500 штук

Этот бренд любят Янукович и Путин

Редкий экземпляр Коломойского – это не просто дорогая игрушка, как отметил часовой эксперт Misha cats_and_watches в Threads. Модель Patek Philippe Grand Complication 5101P-101, которую заметили у олигарха, оценивается примерно в €180 000 – это более 9 миллионов в украинской валюте. Эти часы были представлены в 2003 году.

Корпус выполнен из платины, а общий тираж ограничен только 500 экземплярами, что уже делает модель коллекционной редкостью. Технически 5101P-101 поражает двумя барабанами, обеспечивающими 10-дневный запас хода – показатель, нетипичный даже для сложных механизмов.

Отдельного внимания заслуживает фирменный "лососевый" циферблат, давно ставший визитной карточкой отдельных моделей Patek Philippe.

Механизм имеет COSC-сертификацию хронометра, а также оснащен турбийоном — механизмом, который компенсирует земное притяжение, встречающимся в Patek Philippe довольно редко. Увидеть его можно только через прозрачную заднюю крышку, где также открывается возможность оценить ручную полировку калибра.

В свое время элитные часы швейцарской мануфактуры Patek Philippe выбирали для себя известные украинцам политики — в частности, беглый президент Виктор Янукович, а также российский диктатор Владимир Путин.

Путин в Patek Philippe

Ранее сообщалось, что в "путинских" часах в эфире украинского телевидения появился актер Тарас Цымбалюк. Их стоимость – более 15 тысяч евро.