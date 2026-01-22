Ленд-лиз для Украины так и не заработал: Кулеба объяснил, почему

Дмитрий Кулеба назвал ленд-лиз "скрытым потенциалом", который США пока не используют

Оружие от США по ленд-лизу в Украину не поступало — этот процесс угас так и не начавшись. Программа должна была заработать с осени 2022 года, однако в первую очередь при каденции предыдущего президента США Джо Байдена поступало бесплатное оружие.

Как пояснил экс министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в тот момент не было смысла запускать ленд-лиз для покупки оружия. Со сменой власти в Соединенных Штатах ситуация стала иной.

Дмитрий Кулеба

Затем пришел Трамп и не было смысла что-то запускать ленд-лиз, потому что он полностью свернул программу безвозмездной передачи оружия, а сказал европейцам: "Хотите, покупайте у меня напрямую, но без скидок, не по ленд-лизу, а напрямую". Дмитрий Кулеба, эксминистр иностранных дел

Кулеба называет ленд-лиз "скрытым потенциалом получения оружия из Соединенных Штатов", подчеркивая, что потенциально Трамп может вернуться к этому инструменту. Однако пока для этого предпосылки нет, "но лежит такая карта в ящике", — акцентировал экс дипломат.

В настоящее время работает программа PURL — Prioritised Ukraine Requirements List или Приоритетный список потребностей Украины, по которой приобретение американского оружия для Киева финансируют европейские союзники.

Напомним, при каденции Трампа американские конгрессмены пытались привлечь внимание к такому способу предоставления оружия как ленд-лиз. Республиканец Джо Уилсон в феврале 2025 года представлял новый закон по лендлизу. С ленд-лизом также могут возникнуть проблемы из-за того, что часть оружия нужно изготавливать, а это длительный процесс.

Справка: Ленд-лиз это форма помощи США, когда страна может передать Украине военную технику, оружия, снаряды, транспорт и т.д., а оплату получать отсрочкой или возвратом предоставленного.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что этот процесс уже был пущен в действие во времена Второй Мировой, США предоставляли технику СССР и Британии. СССР так и не выплатил весь долг США.