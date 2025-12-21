Путин сам выбрал Уиткоффа? WSJ раскрыли интересное о переговорщике

Москва для проведения встречи с американским представителем имела одно требование

Российский глава Владимир Путин фактически сам выбрал Стива Уиткоффа, как переговорщика со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. Для этого он использовал связи с наследным принцем Саудовской Аравии.

Что нужно знать:

В Белом доме утверждают, что решение о назначении Уиткоффа принимал исключительно Дональд Трамп

Москва выдвинула жесткое условие для встречи: Уиткофф должен был приехать в Россию один

Кремль также рассматривал других представителей окружения Трампа, включая Кита Келлога

Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что Путин был заинтересован во встрече именно с Уиткоффом. Приглашение для него в Россию передал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который использовал Мухаммеда ибн Салмана как посредника. По данным СМИ, Дмитриев и наследный принц давно поддерживают близкие дружеские отношения.

Тем временем в Белом доме эти утверждения отвергают. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила, что решение о назначении Уиткоффа принимал лично Дональд Трамп, а разговоры о внешнем влиянии назвала абсурдными.

При этом WSJ сообщает, что во время визита Уиткоффа в Саудовскую Аравию принц Мухаммед предложил порекомендовать спецпредставителя Трампа российской стороне. Отмечается, что Эр-Рияд на протяжении многих лет предлагал США посредничество в переговорах между Россией и Украиной.

По словам собеседников издания, Москва для встречи с американским представителем имела одно требование — Стив Уиткофф должен быть приехать сам, то есть — без сотрудников ЦРУ, дипломатов либо даже банально переводчика.

Также сообщается, что Кремль рассматривал и других представителей окружения Трампа, в частности Кита Келлога. Но данные о деятельности его дочери в Украине вызвали у российской стороны сомнения в его нейтральности.

В ходе первой встречи Уиткоффа и Путина, представитель США постоянно делал заметки, слушая лекцию главы Кремля о "тысячелетний истории России". В это же время российский глава оценивал его готовность воспринимать российскую позицию.

WSJ отмечает, что Уиткофф уже шесть раз посещал Москву, при этом ни разу не был в Украине. Все поездки он оплачивал самостоятельно и летал на собственном самолете. А в некоторые зарубежные поездки он берет свою девушку Лорен Олайю, которая ранее была профессиональной гольфисткой и ведущей.

Журналисты также уточняют, что высокопоставленные чиновники правительства США, которые были в России, получали инструкции из сборника, более известные как "Московские правила". В ней были описаны способы, как агенты РФ пытались выслеживать, заманивать в ловушку, компрометировать, а также вербовать американских гостей.

"Появление Уиткоффа как посланника в Кремле — это частично история о маневрах Путина, направленных на то, чтобы отодвинуть американских дипломатов и сблизиться с миллиардерами. Это не было сложно. Трамп не скрывал своего скептицизма в отношении традиционных институтов и альянсов, ценя личную лояльность такого многолетнего друга, как Уиткофф", — пишет издание.

При этом остается неясным, действительно ли Кремль заинтересован в завершении войны, или же использует этот канал для затягивания переговоров и политической игры.

