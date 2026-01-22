Может затянуть на новый круг: как Путин может сорвать переговорный процесс

Существует риск саботажа мирных процессов со стороны РФ

В Давосе проходит ряд дипломатических переговоров, но они могут и не привести к желаемым результатам в виде прекращения российско-украинской войны. Глава Кремля уже не раз срывал все подобные попытки.

Россияне никогда не давали понять, что они хотят остановить войну против Украины. Об этом в своем видео рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

"Специальный представитель президента США Стив Виткофф после встречи с украинской делегацией в Давосе сообщил, что переговоры о завершении российско-украинской войны находятся в завершающей стадии. Виткофф не объяснил, как он собирается убедить в этом главу РФ", — сказал Портников.

По словам журналиста, известно, что именно 22 января Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибудут в Москву. А перед этим в Давосе должна состоятся встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Эти переговоры и будут призваны снова выработать совместную американо-украинскую формулу завершения войны, с которой Виткофф и Кушнер должны ознакомить Путина, после того, как они провели собственные переговоры с Кириллом Дмитриевым в Давосе", — рассказал Портников.

Он добавил, что Виткофф был настроен оптимистично после разговоров с представителями Украины. Также спецпредставитель представил план Трампа создать так называемую беспошлинную зону для Украины, чтобы помочь восстановлению после войны.

"Однако главным будет не договоренность Трампа и Зеленского, а то, как они донесут ее содержание Путину. Сам российский президент продолжает насмехаться над своим американским коллегой, заявив на предложение войти в состав "Совета мира", передавший его в МИД РФ, где он прорабатывается, а сам он готов внести миллиард долларов на восстановление в секторе Газа из замороженных в США российских активов", — подчеркнул Портников.

По его словам, Путин за все время не сделал ни одного заявления, которое должно было показать его отказ от предварительных требований по отводу украинских войск с тех территорий, которые формально аннексированы РФ, но остаются под легитимным контролем украинского правительства.

"И здесь мы снова возвращаемся к логике Стива Виткоффа. Если он считает, что переговоры находятся на завершающей стадии, почему тогда мы не знаем об изменении позиции РФ, которая должна свидетельствовать о готовности Москвы и Киева к реальному мирному соглашению, которое по крайней мере предусматривало бы прекращение огня хотя бы на линии столкновения войск", — отметил Портников.

Он добавил, что в этой ситуации следует сказать, что Россия может прибегнуть к затягиванию мирного процесса. И это видно даже по словам Виткоффа. Ведь после своей встречи с Путиным он не собирается возвращаться в Давос, а сразу направиться в Абу-Даби, где будут рабочие группы, которые должны выработать проект мирного соглашения.

"И как мы понимаем, сегодня никто не способен сказать, сколько времени будут работать эти рабочие группы и не прибегнет ли Путин не только к затягиванию переговорного процесса, но и к его срыву в подходящий момент. Организовать провокацию, обвинить Киев в том, что он не желает примирения и снова идти по кругу очередных разговоров, санкций, схем обхода санкций и т.д. Пока что Путин прибегал к такой тактике и нет оснований полагать, что он готов ее изменить в ближайшее время", — резюмировал Портников.

