Може затягнути на нове коло: як Путін може зірвати переговорний процес

Існує ризик саботажу мирних процесів зі строни РФ

В Давосі проходить низка дипломатичних перемовин, але вони можуть і не призвести до бажаних результатів у вигляді припинення російсько-української війни. Очільник Кремля вже не раз зривав всі подібні спроби.

Росіяни ніколи не давали зрозуміти, що вони хочуть зупинити війну проти України. Про це у своєму відео розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

"Спеціальний прендставник президента США Стів Віткофф після зустрічі з українською делегацією у Давосі повідомив, що перемовини про завершення російсько-української війни перебувають в завершальній стадії. Віткофф не пояснив, як він збирається переконати в цьому очільника РФ", — сказав Портников.

За словами журналіста, відомо, що саме 22 січня Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибудуть до Москви. А перед цим в Давосі пройде зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

"Ці перемовинии і будуть покликані знову випрацювати спільну американсько-українську формулу завершення війни, з якою Віткофф і Кушнер мають ознайомити Путіна, після того, як вони провели власні перемовини з Кирилом Дмітрієвим в Давосі", — розповів Портников.

Він додав, що Віткофф був налаштований оптимістично після розмов з представниками України. Також спецпредставник представив план Трампа створити так звану безмитну зону для України, щоб допомогти відновленню після війни.

"Проте найголовнішим буде не домовленістьТрампа та Зеленського, а те, як вони донесуть її зміст до Путіна. Сам російський президент продовжує глузувати над своїм американським колегою, заявивши на пропозицію увійти до складу "Ради миру", що передав його до МЗС РФ, де воно опрацьовується, а сам він готовий внести мільярд доларів на відновлення в секторі Гази із заморожених в США російських активів", — наголосив Портников.

За його словами, Путін за весь час не зробив жодної заяви, яка б мала показати його відмову від попередніх вимог щодо відведення українських військ з тих територій, які формально анексорвані РФ, але залишаються під легітимним контролем українського уряду.

"І тут ми знову повертаємось до логіки Стіва Віткоффа. Якщо він вважає, що перемовини перебувають на завершальній стадії, чому тоді ми не знаємо про зміну позиції РФ, яка мала б свідчити про готовність Москви та Києва до реальної мирної угоди, яка б принаймні передбачала припинення вогню бодай на лінії зіткнення військ", — зазначив Портников.

Він додав, що в цій ситуації треба сказати, що Росія може вдатися до затягування мирного процесу. І це видно навіть по словах Віткоффа. Адже після своєї зустрічі з Путіним, він не збирається повертатись до Давосу, а відразу направитись до Абу-Дабі, де будуть робочі групи, які мають випрацювати проект мирної угоди.

"І як ми розуміємо, сьогодні ніхто не здатний сказати, скільки часу будуть працювати ці робочі групи і чи не вдасться Путін не тільки до затягування перемовного процесу, але й до його зриву в слушний момент. Організувати провокацію, звинуватити Київ в тому, що він не бажаєпримирення і знову йти по колу чергових розмов, санкцій схем обходу санкцій і т.д. Поки що Путін вдавався до такої тактики і немає підстав вважати, що він готовий її змінити найближчим часом", — резюмував Портников.

