От соратницы Януковича до европейской писательницы: где сейчас Анна Герман и чем она занимается

Когда-то она была важной политической фигурой

Анна Герман — украинская политик и общественная деятельница, которая была одной из соратниц беглого президента Януковича. В свое время она сделала успешную политическую карьеру, и ее даже называли "железной леди" Партии регионов. Однако теперь она пропала из медийного пространства и редко появляется на публике.

Что стоит знать:

Анна Герман прошла путь от главы бюро "Радио Свобода" до ключевой соратницы и советницы Виктора Януковича

Её резкое изменение внешности в 2016 году вызвало громкие споры о пластических операциях, которые она отрицала

Сейчас она живет в Испании и ведет непубличный образ жизни

"Телеграф" рассказывает, что известно об Анне Герман, где она сейчас и чем занимается.

Анна Герман. Фото: открытые источники

Анна Герман — соратница Януковича

Анна Герман родилась во Львовской области 24 апреля 1959 года, сейчас ей 66 лет. После окончания факультета журналистики Львовского государственного университета им. Ивана Франко она работала в СМИ. Сначала в местных изданиях, затем перебралась в столицу, где с 2002 по 2004 год возглавляла киевское бюро "Радио Свобода".

Анна Герман в начале политической карьеры. Фото: открытые источники

Уже с 2004 года Герман начала строить политическую карьеру, неожиданно для многих став пресс-секретарем премьер-министра Виктора Януковича. Она также была народным депутатом Украины V, VI и VII созывов от "Партии регионов". А когда Янукович был избран президентом Украины, Герман в 2010 году стала замглавы его администрации, а с 2011 по 2014 год была советником Виктора Федоровича.

Анна Герман была личным пресс-секретарем Януковича. Фото: открытые источники

После побега Януковича во время Евромайдана Анна Герман еще появлялась в украинском медиапространстве. Так, в 2016 году она взбудоражила всех своим новым лицом, появившись в эфире "112 Украина". Тогда заговорили о пластических операциях и "уколах красоты", однако сама Герман заявила, что у нее отекло лицо после длительного перелета из Вашингтона в Киев.

В 2016 году Герман появилась в эфире с новой внешностью. Фото: скриншот из видео

В период с 2016 до 2020 года соратница Януковича еще светилась в украинском медиапространстве. В частности, она вела авторские программы на телеканале NewsOne. Однако во время полномасштабной войны Герман не живет в Украине.

Герман с новой внешностью. Фото: скриншот из видео

Герман и ее жизнь за границей

По данным СМИ, Анна Герман сейчас живет за границей, предположительно в испанском городе Бенидорм. Как-то ее заметили в обычном супермаркете.

Соратница Януковича максимально отошла от политических дел и ведет непубличный образ жизни. Однако в 2025 году Герман внезапно появилась на молитвенном завтраке в США, где о чем-то шепталась с Юлией Тимошенко и другими политиками.

Анна Герман на молитвенном завтраке в Вашингтоне. Фото: соцсети

Как оказалось, Герман помимо политики занималась еще и литературным творчеством. Она выпустила уже три книги, одна из которых "Девочка и космиты" в 2014 году была переведена на французский язык и получила литературную премию во Франции (Grand Prix of Institute Solenzara). Также есть информация, что в 2021 году она участвовала в создании "Благотворительного фонда защиты свободы слова".

Анна Герман. Фото: Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" рассказывал, как умер и где похоронили скандального финансиста Эпштейна. Его закопали в безымянной могиле.