Как будто родился с усами: каким был в молодости Дмитрий Корчинский

Он называет себя "профессиональным провокатором"

Дмитрий Корчинский — известный украинский политик, общественный деятель, литератор, философ, националист. Также его знают как телеведущего и важную фигуру в украинском националистическом движении. В этот день, 22 января, он отмечает день рождения — ему исполнилось 62 года.

Что стоит знать:

Дмитрий Корчинский — основатель радикальных организаций УНА-УНСО и "Братство"

В молодости он прошел службу в армии и участвовал в вооруженных конфликтах в Приднестровье, Чечне, Грузии и Югославии

Помимо политики, он известен как литератор и телеведущий, называющий себя "профессиональным провокатором"

"Телеграф" рассказывает, что известно о Дмитрии Корчинском и каким он был в молодости.

Дмитрий Корчинский — что о нем известно?

Дмитрий Корчинский родился 22 января 1964 года в Киеве. После школы он два года учился в Киевском институте пищевой промышленности и еще год был студентом исторического факультета в Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко.

Дмитрий Корчинский в молодости. Фото: https://ipress.ua/

В перерывах между учебой Корчинский работал в археологических экспедициях на юге Украины и техником на заводе. А в 1985-1987 годах служил в Советской Армии в составе 24-й мотострелковой дивизии, где был командиром БМП-2.

Известно, что в молодости Дмитрий участвовал в военных конфликтах за пределами Украины — Приднестровье, Югославия, Чечня, Грузия. А с конца 1980-х активно включился в общественно-политическую жизнь, состоял в Украинской Хельсинкской группе.

Дмитрий Корчинский воевал в Приднестровье. Фото: https://www.slovoidilo.ua/

Уже в начале 90-х Корчинский стал одним из главных идеологов радикального крыла украинского национализма. Ранний этап его деятельности тесно связан с формированием отрядов УНСО, которые под его руководством отправлялись в горячие точки, что сделало его имя узнаваемым далеко за пределами Украины уже в начале 90-х годов.

Чем Корчинский известен в Украине?

Дмитрий Корчинский был основателем украинского националистического движения с военизированным крылом УНА-УНСО. А позже он основал и возглавил партию "Братство".

Дмитрий Корчинский в молодости. Фото: скриншот из видео

Также активист работал телеведущим на больших украинских телеканалах — он вел программы "Проте" и "Двойное доказательство". Прославился Корчинский также как литератор и публицист. Он издал роман "Сяючий шлях", пьесы "Віденська кава" и является автором ряда публицистических работ.

Дмитрий Корчинский известный, как основатель УНА-УНСО. Фото: https://kropyva.ch/

В 2004 году он начал политическую карьеру и баллотировался в президенты Украины. Однако набрал менее 1% голосов, после чего ушел в оппозицию к Виктору Ющенко. Сам Корчинский называл себя "профессиональным провокатором" и "философом", а свои взгляды характеризует как "ультрарадикальный центризм" или "христианский национализм".

А еще с самой молодости и до теперь Дмитрий Корчинский носит усы, он как будто с ними родился. В открытом доступе не удалось найти ни одного фото, на котом он был бы без усов. Они стали его фишкой, визитной картой и отличительной чертой.

Дмитрий Корчинский в молодости. Фото: https://day.kyiv.ua/

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Анна Герман и чем она занимается. От соратницы Януковича до европейской писательницы.