"Дональд – козырный валет". Трамп снова заговорил о Зеленском и картах и вызвал шутки в сети

Кое-кто заметил в словах президента США интересную деталь

Президент США Дональд Трамп заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского "нет карт". Однако, по мнению главы Белого дома, у него есть кое-что несколько важнее.

Об этом Трамп рассказал в интервью The New York Times. По его словам, на самом деле "Зеленский никогда не имел карт".

Что нужно знать:

Президент США в очередной раз выразил мнение, что у Зеленского "нет карт", то есть рычагов влияния

Единственное, что у президента Украины есть — это Трамп

Разговор состоялся в контексте завершения войны в Украине

Во время разговора с журналистом Дэвидом Сенгером Трамп подчеркнул, что у Зеленского "нет карт". Глава Белого дома уже говорил это в феврале 2025 года и сейчас кардинально менять мнение не планирует.

Отрывок разговора Сенгера и Трампа:

— Это правда. Ну, у него нет карт. У него не было – у него не было карт с первого дня.

— Значит, тогда (в феврале 2025 г. — ред.) у него их не было. Есть ли они у него сейчас?

— Нет, у него их нет.

— У него их нет. И что это значит, по вашему мнению? Он должен – он еще не отказался от территории? И он уже…

— У него только одно.

— Что?

— Дональд Трамп.

Отрывок из интервью Трампа

Этот диалог изрядно взбудоражил некоторых украинцев. Пользователи отмечали, что Трамп не такая уж выгодная карта, ведь сам отмечает, что у Зеленского нет карт. Кто-то добавил, что в словах президента США спрятана интересная деталь, ведь с английского "trump card" — это козырь. Украинцы писали:

Ну выходит, что и сам Трамп не козырь. Раз он говорил, что у Зеленского ничего нет как бы.

Аххахао. Дональд Валлетт.

Козырный валет.

Согласен, только у Лукашенко есть карты.

Ну на самом деле trump card – это козырь же.

Значит, у него нет ничего. Потому что ты не ахти помощник.

