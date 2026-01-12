"Дональд – козырный валет". Трамп снова заговорил о Зеленском и картах и вызвал шутки в сети
Кое-кто заметил в словах президента США интересную деталь
Президент США Дональд Трамп заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского "нет карт". Однако, по мнению главы Белого дома, у него есть кое-что несколько важнее.
Об этом Трамп рассказал в интервью The New York Times. По его словам, на самом деле "Зеленский никогда не имел карт".
Что нужно знать:
- Президент США в очередной раз выразил мнение, что у Зеленского "нет карт", то есть рычагов влияния
- Единственное, что у президента Украины есть — это Трамп
- Разговор состоялся в контексте завершения войны в Украине
Во время разговора с журналистом Дэвидом Сенгером Трамп подчеркнул, что у Зеленского "нет карт". Глава Белого дома уже говорил это в феврале 2025 года и сейчас кардинально менять мнение не планирует.
Отрывок разговора Сенгера и Трампа:
— Это правда. Ну, у него нет карт. У него не было – у него не было карт с первого дня.
— Значит, тогда (в феврале 2025 г. — ред.) у него их не было. Есть ли они у него сейчас?
— Нет, у него их нет.
— У него их нет. И что это значит, по вашему мнению? Он должен – он еще не отказался от территории? И он уже…
— У него только одно.
— Что?
— Дональд Трамп.
Этот диалог изрядно взбудоражил некоторых украинцев. Пользователи отмечали, что Трамп не такая уж выгодная карта, ведь сам отмечает, что у Зеленского нет карт. Кто-то добавил, что в словах президента США спрятана интересная деталь, ведь с английского "trump card" — это козырь. Украинцы писали:
- Ну выходит, что и сам Трамп не козырь. Раз он говорил, что у Зеленского ничего нет как бы.
- Аххахао. Дональд Валлетт.
- Козырный валет.
- Согласен, только у Лукашенко есть карты.
- Ну на самом деле trump card – это козырь же.
- Значит, у него нет ничего. Потому что ты не ахти помощник.
