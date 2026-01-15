Трамп знову накинувся на Зеленського та похвалив Путіна. Що сталось цього разу

Голова Білого дому може зустрітись з українським президентом в Давосі

На думку президента США Дональда Трампа, гальмує переговорний процес Україна, а не Росія. У Білому домі вважають, що президент РФ Володимир Путін давно готовий підписати мирну угоду.

Що треба знати:

Єдиною причиною, чому Україна та Росія не підписали мирну угоду Трамп назвав Зеленського

Голова США натякнув, що може зустрітись з українським лідером в Давосі на форумі

Про це розповів в інтерв'ю Reuters Дональд Трамп. За його словами, підписання мирної угоди вже кілька місяців гальмується.

"Я думаю, що він готовий укласти угоду, — сказав Трамп про Путіна. — Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду".

При цьому, відповідаючи на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Відповідаючи на питання, чому, на його думку, Зеленський стримує переговори, Трамп сказав: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко цього досягти".

Видання пише, що такі слова Трампа вказують на те, що його "розчарування українським лідером росте". Хоча протягом останніх зустрічей їх стосунки значно покращились, однак президент США регулярно робить схожі заяви у бік Зеленського.

Цікаво, що, за словами Трампа, він нічого не знає про можливу поїздку спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, про що раніше повідомляло видання Bloomberg.

Чи буде зустріч у Давосі

Як зазначив президент США, він планує відвідати Всесвітньо економічний форум в Давосі наступного тижня, але жодних планів щодо зустрічі з Зеленським поки що немає.

"Я б зустрівся, якщо він там буде, — сказав Трамп. — Я там буду".

Нагадаємо, що у грудні 2025 президент США розкритикував дії українського лідера щодо мирної угоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може приховувати висловлювання Трампа про те, що у Зеленського "немає карт".