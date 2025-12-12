Трамп снова набросился на Зеленского и заговорил о гарантиях безопасности. Свежие заявления президента США

Американский лидер заявил, что в план "кое-что добавили"

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы не нравится американский "мирный план" . Глава Штатов также сказал, что он готов помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку это необходимый фактор, чтобы мирное соглашение было реализовано.

Что нужно знать:

В преддверии очередного раунда переговоров по мирному плану в Париже Трамп снова обвинил Зеленского в неуступчивости

Американский лидер подтвердил, что в случае заключения соглашения о прекращении войны США готовы помочь Украине с безопасностью

Глава США не ответил четко, примут ли участие американские представители во встрече в Париже 13 декабря

О том, что Зеленскому якобы не нравится "мирный план"

Как сказал Трамп в Белом доме, "люди Зеленского", вероятно, имея в виду украинскую переговорную группу, якобы "были в восторге" от разработанного соглашения. А вот Зеленский, по словам Трампа, нет.

Я думал, что мы были очень близки с Россией к достижению соглашения. Я думал, что мы были очень близки к достижению соглашения с Украиной. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции этого соглашения. Знаете, мы кое-что туда добавили, Дональд Трамп

О готовности США предоставить Украине гарантии безопасности

Также в разговоре с журналистами президент США подтвердил, что готов помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку это необходимый фактор, чтобы мирное соглашение было реализовано. Журналисты напомнили, что в июле Трамп дал обязательство Европе участвовать в миротворческом контингенте, если будет достигнуто мирное соглашение. Тогда речь шла о воздушной поддержке, разведке и т.д.

Это называется "соглашение по безопасности"… Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы все получилось, – ответил глава США

О том, будут ли представители США на переговорах в Париже 13 декабря

Трамп рассказал больше о том, как сейчас выглядит мирный план. По его словам, документ состоит из четырех или пяти разных частей, и процесс сложный, поскольку речь идет о территориях. При этом американский лидер четко не ответил, будут ли представители США участвовать в переговорах в Париже 13 декабря для обсуждения спорных вопросов будущего соглашения. Планировалось, что в консультациях примут участие Украина, Европа и США.

В субботу будет встреча… Мы сказали, что будем участвовать, если будем считать, что есть хороший шанс добиться результата. Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс (на заключение соглашения – ред.). Мы не хотим тратить много времени… мы хотим, чтобы все было урегулировано, – сказал Трамп

О позиции США по войне России против Украины

Президент США снова заявил, что США дали Киеву "около 300-350 млрд долларов, но ничего не получили взамен". Также похвастался соглашением о редкоземельных металлах.

Я в итоге получил редкоземельные металлы, хотя я не тратил деньги. И сейчас мы продаем оружие НАТО. Мы продаем оружие по полной цене… Они, вероятно, распределяют это оружие Украине, Дональд Трамп

Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты не участвуют в войне, а участвуют в переговорах, потому что Украина и Европа хотят вовлеченности США. По его словам, война в Украине не затрагивает США, если только все не выйдет из-под контроля. В противном случае, добавил Трамп, подобные вещи заканчиваются мировыми войнами. Однако Вашингтон этого не хочет.

Напомним, в недавнем интервью Трамп вновь заявил, что именно Украина "блокирует" мирный план и должна согласиться на условия завершения войны, продвигаемые Штатами. О том, как воспринимать такие заявления и какими могут быть последствия для Украины, "Телеграф" поговорил с главой Института американистики Владиславом Фарапоновым.