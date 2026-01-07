"Сенсационное заявление": Портников о важном моменте саммита в Париже
Такие слова канцлера Германии прозвучали впервые после Второй мировой войны
На саммите в Париже 6 января федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сделал историческое заявление. Он подчеркнул готовность Берлина принимать активное участие в обеспечении безопасности Украины и всей Европы.
Что нужно знать:
- Германия должна увеличить расходы на оборону, развивать военно-промышленный комплекс
- Немецкие войска не будут входить на территорию Украины, но могут быть размещены по периметру украинских границ.
- Обеспечение безопасности будет происходить через финансовую помощь и поставки оружия
Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, такие слова федерального канцлера Германии прозвучали впервые после Второй мировой войны.
Это такой исторический момент, на который я бы обратил ваше внимание, потому что никто из тех, кто был перед Фридрихом Мерцем, не решался сказать такие слова публично. Но от Германии это потребует достаточно серьезных и активных действий
Для реализации этой задачи Германия должна будет существенно переориентировать свою экономику, прежде всего на военный сектор. Портников добавил, что страна должна увеличить расходы на оборону, развивать военно-промышленный комплекс и при этом отказаться от ряда социальных программ, чтобы стать полноценным гарантом безопасности Европы.
Начинается время обороны. Во-вторых, нужно сделать гораздо более эффективным немецкий военно-промышленный комплекс. Потому что, если США уже не хотят брать на себя ответственность за безопасность Европы, а вот двум ядерным странам континента, Франции, Великобритании, не хватает достаточно денег, они находятся в постоянных кризисах
Также политический обозреватель говорит, что Германия готова обеспечить Украине безопасность, очевидно, посредством финансовой поддержки, посредством поставки оружия. Но немецкие войска не будут входить на территорию Украины из-за исторических ограничений, связанных с Второй мировой войной. Вместо этого Германия готова разместить свои силы по периметру украинских границ, что теоретически может затронуть соседние страны, включая Польшу, где ситуация с восприятием немецкой армии является чувствительной.
Но факт того, что немецкие войска хотят быть по периметру украинских границ, это тоже интересное заявление федерального канцлера Германии
