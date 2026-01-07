"Сенсационное заявление": Портников о важном моменте саммита в Париже

Такие слова канцлера Германии прозвучали впервые после Второй мировой войны

На саммите в Париже 6 января федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сделал историческое заявление. Он подчеркнул готовность Берлина принимать активное участие в обеспечении безопасности Украины и всей Европы.

Что нужно знать:

Германия должна увеличить расходы на оборону, развивать военно-промышленный комплекс

Немецкие войска не будут входить на территорию Украины, но могут быть размещены по периметру украинских границ.

Обеспечение безопасности будет происходить через финансовую помощь и поставки оружия

Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, такие слова федерального канцлера Германии прозвучали впервые после Второй мировой войны.

Это такой исторический момент, на который я бы обратил ваше внимание, потому что никто из тех, кто был перед Фридрихом Мерцем, не решался сказать такие слова публично. Но от Германии это потребует достаточно серьезных и активных действий отмечает Портников.

Для реализации этой задачи Германия должна будет существенно переориентировать свою экономику, прежде всего на военный сектор. Портников добавил, что страна должна увеличить расходы на оборону, развивать военно-промышленный комплекс и при этом отказаться от ряда социальных программ, чтобы стать полноценным гарантом безопасности Европы.

Начинается время обороны. Во-вторых, нужно сделать гораздо более эффективным немецкий военно-промышленный комплекс. Потому что, если США уже не хотят брать на себя ответственность за безопасность Европы, а вот двум ядерным странам континента, Франции, Великобритании, не хватает достаточно денег, они находятся в постоянных кризисах пояснил эксперт.

Также политический обозреватель говорит, что Германия готова обеспечить Украине безопасность, очевидно, посредством финансовой поддержки, посредством поставки оружия. Но немецкие войска не будут входить на территорию Украины из-за исторических ограничений, связанных с Второй мировой войной. Вместо этого Германия готова разместить свои силы по периметру украинских границ, что теоретически может затронуть соседние страны, включая Польшу, где ситуация с восприятием немецкой армии является чувствительной.

Но факт того, что немецкие войска хотят быть по периметру украинских границ, это тоже интересное заявление федерального канцлера Германии подытожил Портников.

