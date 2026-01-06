У Трампа появились три аргумента для Путина по поводу операции с Украиной, — Яковина

Ситуация в Венесуэле будет иметь большое влияние на отношения США и России

Операция США в Венесуэле с захватом Николаса Мадуро и его супруги дает президенту Дональду Трампу не менее трех рычагов влияния на главу России Владимира Путина. Насколько сильно этот ход повлияет на приближение мира в Украине, трудно спрогнозировать, но изменения точно будут.

Такое мнение высказал журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина на своем YouTube-канале. По его словам, Путин попал в уязвимое положение из США, что не пройдет безрезультатно.

Что нужно знать:

США могут предложить Москве отдать Мадуро, но в обмен на что-то, даже уступки в мирном плане

Путин теряет свой главный козырь в переговорах с Белым домом — нефть

Уже сейчас можно увидеть, как изменяются отношения Вашингтона и Москвы

По мнению Яковина, в руках Трампа появился довольно хороший инструмент, который может помочь приблизить мир в Украину или обменяться чем-нибудь. Ведь, прежде всего, следует понимать, что у Путина определенная слабость к другим диктаторам, он обычно пытается их спасти. Журналист предполагает, что таким образом он хочет подготовить себя к будущему, когда его надо будет спасать.

Поэтому Трамп может сказать Путину, что готов обменять Мадуро и его жену на перемирие, освобождение ЗАЭС или какие-то другие уступки. В этом случае глава Кремля может оказаться в сложной ситуации, ведь будет вынужден либо согласиться, либо нет. При втором варианте Трамп не остановится.

"И вот тогда Трамп уже может ответить: "Ну ладно, тогда в этом случае мы не будем мешать новой власти Венесуэлы поставлять в Украину то оружие, которое вы с Медведевым (председатель Совбеза России — ред.) подарили Мадуро и Чавесу (президент Венесуэлы 1999-2013 — ред.). А плюс еще всю продукцию этого иранского завода по производству "шахедов" венесуэльцы тоже смогут отправлять в Украину, а уже потом эти "шахеды" будут лететь вам на голову", — говорит Яковина.

То есть в таком случае у Путина будет не такой уж радужный для него выбор. Ведь в контексте оружия речь идет о тысячах дальнобойных дронов и не только, которые действительно могут сильно навредить России.

"Грандиозный успех американской операции в Венесуэле и план восстановления этой страны дают Трампу в руки еще один очень серьезный козырь на переговорах с Россией. Этот козырь называется нефтью", — добавляет журналист.

Он объясняет, что в настоящее время США получили самое желательное на рынке — самый большой нефтяной резерв в мире, принадлежащий Венесуэле. Поэтому Трампу будет проще говорить с Путиным, не забывавшим напоминать Белому дому о своем нефтяном превосходстве. С таким ресурсом США уже не будут так осторожны с Россией.

"У Трампа сейчас появилось сразу несколько самых серьезных мощных рычагов давления на Кремль. И как только это произошло, мы сразу увидели очень большое изменение в тональности разговоров, которые американцы ведут с россиянами, в том числе и по украинскому вопросу. После ареста Мадуро американцы, знаете, начали просто открыто хамить Путину и его людям", — резюмировал Яковина.

