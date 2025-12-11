Сидела дома, пока Азаров реализовывался: что известно о жене премьера времен Януковича

Пока политик строил "успешную" карьеру, а его избранница была домохозяйкой

Николай Азаров – бывший премьер-министр Украины, многолетний соратник Виктора Януковича. Если его политическая деятельность всегда была на виду, то личная жизнь оставалась почти в тайне. Жена коллаборанта редко появлялась на публике и выходила из тени мужчины.

О жене Николая Азарова Людмиле известно очень мало. За все время политической карьеры мужа она появлялась на публичных мероприятиях буквально несколько раз.

Николай Азаров с женой Людмилой

Их знакомство было необычным во время пожара. Тогда Николаю и Людмиле было по 20 лет.

"Был жаркий летний день, мы спешили на пляж с подружками. И вдруг услышали взрывы, а потом увидели, что пылает здание. А рядом стоял Николай. Мы разговорились. Беседа была так увлекательна, что он забыл о пожаре. В тот день было назначено первое свидание", — рассказывала Людмила

Николай Азаров и его жена Людмила

После этого молодые люди сразу договорились о первом свидании. Сейчас они вместе уже более полувека. Свадьба прошла еще в 1967 году, когда они были студентами. У супругов есть единственный сын — Алексей Азаров, который впоследствии стал политиком и бизнесменом.

Николай Азараз и Людмила Азарова. Фото: TabloID

В то время как Азаров строил карьеру, Людмила занималась бытовыми делами. Она занималась хозяйством и садоводством. В то время они жили на государственной даче в Конче-Заспе.

