Сменила фамилию и заметно постарела: как изменилась любовница беглого Януковича (фото)

Любовница Януковича открыла бизнес в Сочи

В разгар Революции Достоинства экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны вместе со своей любовницей Любовью Полежай и падчерицей Марией. В России женщина быстро обустроилась, сменила фамилию и занялась развитием бизнеса.

Что известно:

Виктор Янукович вместе с Любовью Полежай и ее дочерью жили в Межигорье, а затем вместе сбежали в Россию

Любовь Полежай сменила фамилию и стала владелицей магазина, а также сельскохозяйственных угодий в Сочи

Любовь Полежай — что о ней известно

Имя Любови Полежай стало широко известно публике после 2014 года, когда выяснилось, что именно с ней и ее дочерью экс-президент Виктор Янукович сбежал из страны.

Любовь Полежай

Любовница бывшего главы государства прошла путь от работы официанткой до должности в госструктурах и собственного бизнеса в России. После переезда из Донецкой области в Киев Полежай работала официанткой в комплексе "Звездный", где находился штаб "Партии регионов". Именно там, по данным СМИ, и завязались их отношения.

Любовь Полежай работала помощницей нардепа

Со временем Полежай получила должность главного специалиста Управления административных зданий Кабинета министров. А в декабре 2007 года, при Юлии Тимошенко, стала помощницей народного депутата Юлии Левочкиной. В штате она числилась, получала зарплату и премии из бюджета, однако, к выполнению обязанностей не приступала.

После победы Януковича на выборах Полежай обосновалась с ним и дочерью в Межигорье, где нашли ее личные вещи и фотографии. В Киеве у женщины был собственный спа-салон.

Любовь Полежай жила с Януковичем в Межигорье

Во время Революции Достоинства пара бежала в Россию. По одной версии, Янукович приобрел для них дом в Сочи, по другой — они поселились в элитной Барвихе. Позже Полежай, как сообщают СМИ, сменила фамилию на Садыкову и занялась бизнесом: в Сочи она владеет фермерским магазином "ЩедроДар", а также сельскохозяйственным и охотничьим хозяйством с пасеками, садами и озерами.

Любовь Полежай начала бизнес в России

В 2022–2024 годах против Полежай в России начали подавать иски за долги по аренде земли на суммы 131 и 177 тысяч рублей (1700-2300 долларов). Один из процессов она проиграла, другой был отозван.

В сети недавно появилась фотография якобы за 2025 год, на которой Любовь Полежай запечатлена вместе с дочерью Марией. Судя по снимку, женщина заметно постарела, ей сейчас 50 лет.

Как сейчас выглядит любовница Януковича Любовь Полежай

"Телеграф" писал ранее, что Виктору Януковичу приписывали роман с журналисткой Аленой Березовской. Мы узнали, где она сейчас и как выглядит.