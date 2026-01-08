Делают вид, что работают? Как в Раде думают над законом о выборах

Пока нет даже базовой структуры для подготовки решений

Первое заседание рабочей группы Верховной Рады по подготовке законодательства для проведения выборов в условиях войны не принесло ожидаемых результатов. Как оказалось, проблем настолько много, что говорить о готовом решении пока слишком рано.

Что нужно знать:

Главные проблемы — отсутствие участков на разрушенных территориях и неактуальный реестр избирателей

Большинство фракций против выборов до окончания войны и мирного соглашения

Многие считают такие выборы нелегитимными

Об этом пишет "Телеграф" в материале: "Сели и заплакали. Будут ли в Украине выборы до конца войны и что готовят в Раде".

Член группы, нардепка от "Голоса" Тамила Ташева рассказала, что даже базовые вопросы остаются нерешёнными.

Например, важно, чтобы участки были физически. Там, где они были до 2022 года, большинства нет. Есть вопрос по реестру избирателей, который нужно обновлять. Глава ЦИК приводил пример Бахмута, где официально изменилось количество людей совсем незначительным образом, а неофициально мы же понимаем, что Бахмут стерт с лица земли, а избирательный адрес у людей там зарегистрирован объяснила она.

И это только некоторые примеры, но если говорить о проблематике всех нюансов, то она слишком неподъёмная.

В то же время, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уже к концу февраля может появиться драфт законопроекта о проведении выборов в военное время. То есть, депутаты смогут зарегистрировать его и проголосовать.

Однако далеко не все слуги разделяют такую уверенность. Народный депутат и член рабочей группы Олег Дунда сообщил, что на данный момент даже не созданы профильные подгруппы — по голосованию военных, избирателей за рубежом и другим направлениям.

Наработка законопроекта до конца февраля – очень амбициозная цель. По состоянию на данный момент еще даже не созданы подгруппы (голосование военных, голосование за рубежом и т.д. — Ред.) рассказал он.

В то же время источник "Телеграфа" во властной партии утверждает, что проект закона может быть уже подготовлен заранее, а задача рабочей группы — лишь формально легализовать его появление.

У меня нет сомнений, что законопроект уже наработан и задача группы просто легализовать его появление. Должны сделать вид, что работают подчеркивает источник "Телеграфа".

По словам собеседника издания, документ может предусматривать возможность проведения выборов до окончания военного положения, разрешение на проведение референдумов в период войны, а также одновременное проведение выборов и референдума — что сейчас запрещено законом.

Будет попытка любой ценой запихнуть возможность проведения выборов до прекращения военного положения, – отмечает источник издания. – Кроме того, появится возможность проводить референдум во время военного положения и проведение референдума в одно время с выборами, что также запрещено законом. Плюс технические моменты, например голосование в течение нескольких дней. говорит источник.

При этом большинство фракций, по информации источников, не готовы поддержать проведение выборов до подписания мирного соглашения, добавляет источник "Телеграфа" в составе рабочей группы.

Бывший глава ЦИК и член рабочей группы Андрей Магера подчёркивает, что любые выборы во время полномасштабных боевых действий будут вызывать вопросы не только о законности, но и о легитимности.

Почти все сошлись на позиции, что во время военного положения, полномасштабных боевых действий, никаких выборов состояться не может. Конечно, это можно будет назвать "выборами", но они не будут таковыми по своей сути. И неизбежно встанет вопрос не только легальности такого процесса, но и легитимности. Мы должны говорить исключительно о послевоенных выборах комментирует ситуация Магера.

Олег Дунда также придерживается мнения, что разработка "военного" избирательного законодательства в итоге может трансформироваться в подготовку правил для первых послевоенных выборов.

Весьма сомнительно, что такие выборы могут состояться во время военного положения. Скорее всего процесс разработки законодательства выборов во время войны в какой-то момент может превратиться в процесс разработки законодательства первых послевоенных выборов уверяет он.

