Кремль удачно сыграл на эмоциях Трампа: политолог об "атаке дронов" на Путина

Эта провокация может развязать Кремлю руки для выдвижения более жестких ультиматумов Украине

Вбросы России о якобы атаке дронов на резиденцию Владимира Путина появились на фоне недавней встречи Трампа и Зеленского. О том, является ли это попыткой давления на Вашингтон, как Кремль пытается повлиять на переговорный процесс и какие риски несет идея мирного соглашения, в интервью "Телеграфу" рассказал Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

— Заявления о якобы атаке дронов на резиденцию Путина — это попытка сорвать переговоры или подготовка к оправданию будущих обстрелов?

— Им не нужен повод для обстрелов. Они бьют по нам без каких-либо поводов — это уже будни войны. Был удар, о чем напоминал и Зеленский, по Кабинету министров Украины, был прилет на Банковой, не долетело до Офиса президента, но были жертвы на углу Институтской и Банковой.

Они распространили заявление об атаке на Валдай, хотя большую часть дронов сбили в Брянской области, поэтому возникает вопрос: а как они определили, что беспилотники были направлены именно на резиденцию Путина? Часть сбили в Новгородской области, но, возможно, они двигались в сторону Санкт-Петербурга, где есть портовые, инфраструктурные, нефтяные объекты и так далее.

Это не первая и не последняя дроновая атака Украины по России. Они происходят ежедневно и, теоретически, часть могла быть направлена и на Москву, и ранее дроны появлялись в районах различных резиденций Путина. Просто тогда не было такой реакции со стороны россиян, а сейчас явно имеет место ИПСО — информационно-психологическая операция, прием, который используют спецслужбы или пропаганда.

— В чем тогда особенность именно этой ИПСО?

— Она была направлена персонально на Трампа, специально под его разговор с Путиным. Нужно было эмоционально повлиять на американского президента, показать, какие плохие украинцы, которые якобы атакуют дом Путина, как Трамп потом и сформулировал.

В определенной степени это, к сожалению, сработало. Это способ эмоционального давления, потому что он мыслит не как политик, а как бизнесмен. И действует так же, в том числе в переговорном процессе. Он считает, что первых лиц трогать нельзя, с ними нужно договариваться, воевать можно, но лично друг друга не трогать. Владимир Фесенко

Он спокойно воспринимает в том числе и ракетные удары России по Украине. Говорит: "Ну, украинцы же тоже бьют". А тут россияне сделали ставку именно на том, что это якобы был удар лично по Путину, по его семье. Поэтому это была точечная информационно-психологическая спецоперация, направленная на то, чтобы вызвать у Трампа раздражение и негативные эмоции в отношении Украины.

— Как это повлияет на переговоры?

— Здесь есть вторая, более широкая цель — разрушение достаточно позитивного переговорного процесса между Украиной и США. Да, мы договорились не по всем вопросам, по двум пунктам остаются разногласия, но есть существенный прогресс, в частности по гарантиям безопасности для Украины со стороны США.

Это не нравится россиянам, как и то, что в значительной степени уже существует общий мирный план США и Украины. Поэтому они хотят разрушить этот прогресс. Для этого нужен был громкий повод, который должен был показать, какие украинцы якобы коварные: договариваются с американцами и при этом активно действуют против России.

То, что Россия бьет по нам каждый день, разрушает нашу энергетику, Трамп не вспоминает, хотя они это прекрасно знают. Главная задача была — подставить нас и показать в некрасивом свете.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске / WhiteHouse

Это повод для россиян не только попытаться сорвать переговоры — я не думаю, что это полностью удастся. Есть еще одна цель — поднять ставки, усилить давление на Украину и даже на США. Косвенно, мол, "видите, Украина не хочет договариваться, не хочет выполнять наши требования, они провоцируют эскалацию войны". Хотя на самом деле эскалирует сама Россия.

Поэтому они будут выдвигать более жесткие требования к Украине. Речь пойдет уже не только о Донбассе, но и о других условиях. Это делается сознательно — это переговорный прием. Если Украина не идет на российские условия, ультиматумы усиливаются. Россия, кстати, делала это неоднократно.

Все это свидетельствует о том, о чем многие, в том числе и я, говорили раньше: Россия не хочет прекращать войну. Россия хочет ее эскалировать.

— Вы говорите о новых требованиях — это будет что-то принципиально новое или уже знакомое?

— Я не думаю, что там будет что-то принципиально новое. Скорее всего, речь пойдет не только о Донбассе, но и о выводе украинских войск из Херсона и Запорожья. Путин неоднократно озвучивал это раньше. Возможны также требования о создании буферных зон вдоль границы, чтобы украинские войска отошли дальше от России. Это не принципиально. Это чисто переговорный прием.

Это не означает, что Россия будет договариваться только на этих условиях. Таким образом они демонстрируют повышение ставок и пытаются повлиять на американцев: мол, не ищите компромиссов с украинцами, ищите их с нами.

— Много обсуждений вызвала идея вынесения "мирного соглашения" на референдум. Как вы к этому относитесь?

— На данный момент это неактуально. Нет такого соглашения, на которое согласна Россия, нечего выносить на референдум. Идея голосования впервые появилась еще в 2022 году, во время переговоров сначала в Беларуси, затем в Стамбуле. Тогда говорили, что, возможно, понадобится референдум для утверждения мирного соглашения. Сейчас о ней снова вспомнили.

По словам президента Зеленского, эта идея пришла со стороны американцев. В тексте о 20 пунктах соглашения, о котором также говорил Зеленский и который США не опровергали, есть разногласия по двум пунктам — ЗАЭС и Донбассу. Это вопрос территориального распределения. В основном речь идет именно о Донбассе и свободной экономической зоне. В чем суть американского предложения?

Если будет компромисс по Донетчине, если свободная экономическая зона станет частью мирного соглашения, тогда на референдум выносится все соглашение целиком, а не отдельный пункт о Донбассе.

Подконтрольная Украине часть Донецкой области

Зеленский перед визитом во Флориду, перед встречей с Трампом, заявил о готовности рассмотреть этот вариант — это был прояв гибкости, но с встречным условием. "Я готов идти на компромисс, вы это предлагаете — хорошо, давайте обсуждать, но сначала минимум 60 дней прекращения огня". Причем с взаимным отводом войск — не только украинских, но и российских. Кремль это отверг, и Трамп, кстати, тоже не согласился.

Поэтому пока референдум — сугубо абстрактная идея. Если в перспективе появится новый компромиссный вариант и если россияне согласятся на прекращение огня, я такой сценарий не исключаю.

— Какие риски это несет для украинцев?

— Безусловно, это будет восприниматься неоднозначно. Главный риск в том, что это может разделить украинское общество на сторонников и противников мирного соглашения. Но нужно понимать: выход из этой войны — чрезвычайно серьезный шаг. И не может быть так, чтобы ответственность за него нес только президент.

В украинской оппозиции хотят, чтобы это сделал исключительно Зеленский. Это выглядит как политтехнология, чтобы потом обвинить его в государственной измене. Это довольно примитивная двухходовка. Но прекращение войны должно быть совместным решением, речь идет о большой войне.

Это не может быть ответственностью одного человека. Завтра этого президента может не быть, и, скорее всего, не будет. А ответственность за вывод страны из войны должны нести и законодатели — Верховная Рада, и граждане Украины. Владимир Фесенко

Они должны определить, готовы ли к завершению войны на условиях, которые, надо признать уже сейчас, не будут идеальными и оптимальными. С большой вероятностью мирное соглашение, которое нам придется подписывать, будет далеким от наших ожиданий и будет содержать определенные уступки с нашей стороны. Именно поэтому ответственность за принятие или непринятие такого соглашения должна быть коллективной.

