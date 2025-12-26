Действовать нужно максимально быстро. Что Украине следует сделать при президентстве Трампа

В случае прихода демократов к власти в США Украина окажется в уязвимой позиции

Пока Дональд Трамп является главой Белого дома и заинтересован в установлении мира в Украине, Киев должен приложить максимальные усилия для прекращения боевых действий и усиления своих позиций.

Что нужно знать:

Украинская дипломатия должна быть лояльной и хитрой

Дональд Трамп будет главой Белого дома еще три года

Войну нужно во что бы то ни стало остановить, а затем навести порядок в Украине

Об этом в интервью YouTube -каналу Телеграф UA рассказал доктор наук, профессор и проректор Европейского университета, эксперт по энергетической безопасности Сергей Ягодзинский. Он объяснил, как Украина должна использовать то время, которое остается до конца второй президентской каденции Трампа.

— Когда мы говорим о возможности остановки боевых действий, должны понимать, что это настолько уникальный переговорный трек, что в нем нужно быть и дипломатом, и где-то хитрым, и где-то лояльным, и где-то искренним, и осознавать альтернативы. Люди в Украине недолюбливают Трампа, но [этот переговорный процесс] фактически держится на доброй воле Дональда Трампа, — говорит политический эксперт.

По его мнению, будь президентом США демократка Камала Харис — мы бы получили совсем другой переговорный трек и сворачивание американской помощи Украине.

— Но сегодня, пока есть сила Соединенных Штатов, по этому пути нужно идти и использовать пребывание Дональда Трампа на посту президента, чтобы войну завершить максимально быстро и дальше использовать то время, чтобы усиливать Украину, потому что мы можем оказаться в очень страшной ситуации, — считает политолог.

По его словам, если Украина затянет переговорный трек, а на место Трампа придет, например, демократ, мы с ослабленной позиции останемся в состоянии продолжения войны.

— Сейчас как раз тот момент, когда нужно остановить войну всеми способами и навести абсолютный порядок в стране, привести войска в порядок, научить людей, провести базовую военную подготовку, создать укрытие, построить фортификации, заменять все, что можно. Заминировать и не разминировать никогда. Но это можно сделать только в условиях остановки боевых действий, подытожил Сергей Ягодзинский.

*61-е выборы президента США должны состояться 7 ноября 2028 г.

