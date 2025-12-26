Діяти треба максимально швидко. Що Україні слід зробити за президентства Трампа

У разі приходу демократів до влади у США Україна опиниться у вразливій позиції

Поки Дональд Трамп є главою Білого дому і зацікавлений у встановленні миру в Україні, Київ має докласти максимальних зусиль для припинення бойових дій і посилення своїх позицій.

Що потрібно знати:

Українська дипломатія має бути лояльною і хитрою

Дональд Трамп буде главою Білого дому ще три роки

Війну потрібно будь-що зупинити, а потім навести лад в Україні

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів доктор наук, професор і проректор Європейського університету, експерт з енергетичної безпеки Сергій Ягодзінський. Він пояснив, як Україна має використати той час, що лишається до кінця другої президентської каденції Трампа.

— Коли ми говоримо про можливість зупинки бойових дій, то повинні розуміти, що це настільки унікальний переговорний трек, що в ньому потрібно бути і дипломатом, і десь хитрим, і десь лояльним, і десь щирим, і усвідомлювати альтернативи. Люди в Україні недолюблюють Трампа, але [цей переговорний процес] фактично тримається на добрій волі Дональда Трампа, — каже політичний експерт.

На його думку, якби президентом США стала демократка Камала Харіс — ми б отримали зовсім інший переговорний трек і згортання американської допомоги Україні.

— Але сьогодні, поки є сила Сполучених Штатів, цим шляхом потрібно йти і використати перебування Дональда Трампа на посаді президента, щоб війну завершити максимально швидко і далі використати той час, щоб посилювати Україну, бо ми можемо опинитися в дуже страшній ситуації, — вважає політолог.

За його словами, якщо Україна затягне переговорний трек, а на місце Трампа прийде, наприклад, демократ, ми з ослабленої позиції залишимося в стані продовження війни.

— Зараз якраз той момент, коли потрібно зупинити війну всіма способами і навести абсолютний лад в країні, привести війська в порядок, навчити людей, провести базову військову підготовку, створити укриття, побудувати фортифікації, замінувати все, що тільки можна. Замінувати і не розміновувати ніколи. Але це можна зробити тільки в умовах зупинки бойових дій, — підсумував Сергій Ягодзінський.

*61-ші вибори президента США мають відбутися 7 листопада 2028 р.

