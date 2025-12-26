Рус

Діяти треба максимально швидко. Що Україні слід зробити за президентства Трампа

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Ягодзінський про Трампа Новина оновлена 26 грудня 2025, 12:09
Сергій Ягодзінський про Трампа. Фото Колаж "Телеграфу"

У разі приходу демократів до влади у США Україна опиниться у вразливій позиції

Поки Дональд Трамп є главою Білого дому і зацікавлений у встановленні миру в Україні, Київ має докласти максимальних зусиль для припинення бойових дій і посилення своїх позицій.

Що потрібно знати:

  • Українська дипломатія має бути лояльною і хитрою
  • Дональд Трамп буде главою Білого дому ще три роки
  • Війну потрібно будь-що зупинити, а потім навести лад в Україні

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів доктор наук, професор і проректор Європейського університету, експерт з енергетичної безпеки Сергій Ягодзінський. Він пояснив, як Україна має використати той час, що лишається до кінця другої президентської каденції Трампа.

— Коли ми говоримо про можливість зупинки бойових дій, то повинні розуміти, що це настільки унікальний переговорний трек, що в ньому потрібно бути і дипломатом, і десь хитрим, і десь лояльним, і десь щирим, і усвідомлювати альтернативи. Люди в Україні недолюблюють Трампа, але [цей переговорний процес] фактично тримається на добрій волі Дональда Трампа, — каже політичний експерт.

На його думку, якби президентом США стала демократка Камала Харіс — ми б отримали зовсім інший переговорний трек і згортання американської допомоги Україні.

— Але сьогодні, поки є сила Сполучених Штатів, цим шляхом потрібно йти і використати перебування Дональда Трампа на посаді президента, щоб війну завершити максимально швидко і далі використати той час, щоб посилювати Україну, бо ми можемо опинитися в дуже страшній ситуації, — вважає політолог.

За його словами, якщо Україна затягне переговорний трек, а на місце Трампа прийде, наприклад, демократ, ми з ослабленої позиції залишимося в стані продовження війни.

— Зараз якраз той момент, коли потрібно зупинити війну всіма способами і навести абсолютний лад в країні, привести війська в порядок, навчити людей, провести базову військову підготовку, створити укриття, побудувати фортифікації, замінувати все, що тільки можна. Замінувати і не розміновувати ніколи. Але це можна зробити тільки в умовах зупинки бойових дій, — підсумував Сергій Ягодзінський.

*61-ші вибори президента США мають відбутися 7 листопада 2028 р.

Нагадаємо, раніше він пояснював "Телеграфу", коли припиниться війна в Україні.

Теги:
#Переговори #Дональд Трамп