Он стал символом коррупции в Украине: где сейчас экс-генпрокурор Пшонка, который пропал вместе с Януковичем

Беглый генпрокурор стал создателем нового направления в дизайне интерьеров - "пшонка-стайл"

Виктор Пшонка — бывший генеральный прокурор Украины, который был на должности во время правления Януковича с 2010 до 2014 года. Его имя стало символом коррупции после вскрытия активистами роскошного поместья в селе Гореничи. В феврале 2014 года Пшонка поспешно покинул Украину.

Что стоит знать:

Пшонка был генпрокурором при Януковиче и стал символом коррупции из-за своего сверхроскошного особняка

В 2014 году он сбежал в Россию, получил гражданство РФ и скрывается там по сей день

Сейчас он находится в украинском розыске и лишен всех государственных наград Украины

"Телеграф" рассказывает, что известно о Викторе Пшонке и где он сейчас, через 11 лет после Евромайдана.

Виктор Пшонка — что о нем известно?

Виктор Пшонка родился 6 февраля 1954 года в селе Сергеевка Донецкой области, сейчас ему 71 год. Он окончил Харьковский юридический институт и начинал свою карьеру в правоохранительных органах с должности следователя в Краматорске.

С 1998 по 2003 год Пшонка работал в прокуратуре Донецкой области. А его стремительный карьерный рост аж до должности генпрокурора Украины связывают с тесными личными и деловыми связями с семьей Януковича.

Пшонка был назначен возглавлять Генпрокуратуру 4 ноября 2010 года. На этой должности он сменил Александра Медведько. Генпрокурор был в своем кресле все время президентской каденции Януковича аж до его побега в феврале 2014 года.

22 февраля 2014 года Верховная Рада выразила ему недоверие, что означало его автоматическую отставку. Пшонка покинул Украину в тот же день — он поспешно сбежал через Донецкий аэропорт.

После его побега активисты Евромайдана зашли в его дом в Гореничах, где обнаружили невероятное количество золота, антиквариата, икон и знаменитый портрет Пшонки в образе римского цезаря. После этого экс-генпрокурор стал символом коррупции в Украине.

Где сейчас Пшонка?

Янукович, Азаров, Пшонка и другие представители преступной власти в 2014 году бежали в Россию. Как рассказал в 2023 году замруководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Иван Бабенко, Янукович, Азаров и Пшонка точно живут в России и не покидали ее территорию ни разу после побега из Украины. Они не пересекали границы РФ даже в "дружественные страны". Очень вероятно, что Пшонка поселился недалеко от Януковича в подмосковной Рублевке.

Согласно документам Европейского суда, еще в 2014 году стало известно, что Пшонка и его сын Артем получили гражданство России. Летом 2023 года появилась информация, что Пшонке удалось через Суд общей юрисдикции ЕС убрать свое имя из санкционного списка.

Тем временем в Украине Виктор Пшонка остается объявленным в розыск. В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении Пшонки всех государственных наград Украины.

