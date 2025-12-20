Объявлен "преступником" в России. Где сейчас экс-министр обороны Гриценко, призывавший убить Путина

Его обвиняли в продаже украинской военной техники

Украинский политик Анатолий Гриценко был министром обороны Украины при третьем президенте Викторе Ющенко. В стране-агрессорше с 2022 года его считают "военным преступником".

Что нужно знать:

Анатолий Гриценко прошел путь от военного инженера до министра обороны

Он трижды баллотировался в президенты Украины

В 2018 году он заявил о необходимости ликвидации российского диктатора

Будущий нардеп родился 25 октября 1957 года в селе Богачевка, Черкасская область, а вырос в городе Ватутино (сейчас Багачево). Окончил Киевское Суворовское военное училище с золотой медалью (1974) и Киевское высшее военное авиационное инженерное училище с отличием (1979), получив квалификацию военного инженера-электрика.

Гриценко проходил службу в Вооруженных силах СССР и Украины, занимал ряд должностей, в том числе начальника группы обслуживания авиационного оборудования и преподавателя в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище.

Анатолий Гриценко в молодости. Фото: espreso.tv

В 1993-1995 годах получил военное и языковое образование в США и Украине. В 1994-1997 годах возглавлял Управление проблем военной безопасности и военного строительства НИЦ Генштаба ВС Украины. В 1997-1999 годах руководил аналитической службой аппарата СНБО Украины. После этого возглавил Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова.

В 2005-2007 годах занимал пост министра обороны Украины. Избирался народным депутатом Украины в 2007 и 2012 годах, трижды баллотировался на пост президента страны (2010, 2014, 2019). До сентября 2019 года возглавлял партию "Гражданская позиция". В том же году его обвинили в продаже военной техники в период его работы министром обороны, но он это отрицал. По словам Гриценко, техника была устаревшей и непригодной к использованию.

Гриценко был главой Минобороны при Ющенко

Смерть Путина и "ответ" России

В 2018 году политик заявил о необходимости ликвидации российского президента, назвав его врагом Украины и своим личным врагом как украинца. Об этом он выразился в эфире "55 на 5" на телеканале ICTV.

Он враг всей страны, значит, и мой, как гражданина Украины. Если мы говорим серьезно, о войне, о враге, о том, кто отдавал приказы сбивать самолеты и убивать наших людей, то какой другой подход? Анатолий Гриценко

В 2020 году в РФ Гриценко заочно приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в "призывах к терроризму". Власти страны-агрессорши утверждали, что политик якобы публично призывал к совершению теракта на территории РФ, в частности к подрыву железнодорожных составов. На что политик сказал, что пускай россияне "беснуются" и дальше.

Где сейчас Анатолий Гриценко

Бывший глава Министерства обороны нечасто общается с украинскими медиа. При этом Гриценко активно ведет страницу в Facebook, где публикует собственные аналитические оценки политических событий.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о жене Анатолия Гриценко. Она известный украинский журналист.