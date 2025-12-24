"Железная леди" украинской фармацевтики: как Филя Жебровская стала одной из самых богатых украинцев

В рейтинг самых богатых украинцев включены всего четыре женщины

В рейтинг самых богатых украинцев за 2025 год, по версии журнала "Фокус", вошла Филя Жебровская. Она заняла 21-е место.

От предыдущего места в таблице ее отдаляет 41 миллион долларов США. Об этом свидетельствует рейтинг журнала "Фокус".

Что нужно знать:

Филя Жебровская — председатель Наблюдательного совета АО "Фармак"

Ее состояние достигает 299 миллионов долларов США

Филя Жебровская одна из четырех женщин, вошедших в рейтинг самых богатых людей Украины-2025

Что известно о Филе Жебровской

Жебровская Филя Ивановна родилась 24 марта 1950 года в селе Немиринцы Житомирской области. Она — кандидат экономических наук, председатель наблюдательного совета ПАО "Фармак", ученый и предприниматель.

"Филя Жебровская давно известна как "железная леди" украинской фармацевтики. Основная часть ее капитала сосредоточена в компании "Фармак", производственные мощности которой расположены в Киеве и Шостке, где производят сложные препараты и экспортируют их более чем в 50 стран мира", — пишут авторы рейтинга.

Филя Жебровская. Фото Фармак

Даже серьезный ущерб не разрушил компанию. В результате российского вторжения в 2022 году сгорел большой склад компании под Киевом с продукцией на 50 миллионов долларов США.

"По состоянию на конец 2025 года на счету компании — 1,8 миллиарда гривен и отсутствуют финансовые долги. А состояние Фили Жебровской достигает 299 миллионов долларов США. По сравнению с другими отраслями, "Фармак" демонстрирует исключительную устойчивость, поскольку фармацевтика оказалась одной из самых безопасных индустрий во время войны, а стратегическая диверсификация в Европе позволила Жебровскому диверсифицировать свой капитал", — указали авторы.

Брат Фили Павел Жебривский – известный политик, возглавлявший Житомирскую областную администрацию с 2015 по 2018 год.

Павел Жебривский. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Игорь Коломойский и его партнер вылетели из списка самых богатых украинцев по итогам 2025 года.