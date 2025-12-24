"Залізна леді" української фармацевтики: як Філя Жебровська стала однією з найбагатших українців

До цьогорічного рейтингу найбагатших українців увійшли всього чотири жінки

До рейтингу найбагатших українців за 2025 рік, за версією журналу "Фокус", увійшла Філя Жебровська. Вона посіла 21 місце.

Від попереднього місця в таблиці її віддаляє 41 мільйон доларів. Про це свідчить рейтинг журналу "Фокус".

Що треба знати:

Філя Жебровська — голова Наглядової ради АТ "Фармак"

Її статки сягають 299 мільйонів доларів США

Філя Жебровська одна з чотирьох жінок, що увійшли до рейтингу Найбагатших людей України-2025

Що відомо про Філю Жебровську

Жебро́вська Фі́ля Іва́нівна народилась 24 березня 1950 року в селі Немиринці Житомирської області. Вона — кандидат економічних наук, голова наглядової ради ПАТ "Фармак", науковець та підприємець.

"Філя Жебровська давно відома як "залізна леді" української фармацевтики. Основна частина її капіталу зосереджена у компанії "Фармак", виробничі потужності якої розташовані в Києві та Шостці, де виробляють складні препарати та експортують їх у понад 50 країн світу", — пишуть автори рейтингу.

Філя Жебровська. Фото Фармак

Навіть серйозні збитки не зруйнували компанію. Внаслідок російського вторгнення у 2022 році згорів великий склад компанії під Києвом з продукцією на 50 мільйонів доларів США.

"Станом на кінець 2025 року на рахунку компанії — 1,8 мільярда гривень та відсутні фінансові борги. А статки Філі Жебровської сягають 299 мільйонів доларів США. У порівнянні з іншими галузями, "Фармак" демонструє виняткову стійкість, оскільки фармацевтика виявилася однією з найбезпечніших індустрій під час війни, а стратегічна диверсифікація в Європі дала змогу Жебровській диверсифікувати свій капітал", — вказали автори.

Брат Філі Павло Жебрівський – відомий політик, він очолював Житомирську обласну адміністрацію з 2015 по 2018 рік.

Павло Жебрівський. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ігор Коломойський та його партнер вилетіли зі списку найбагатших українців за підсумками 2025 року.