Киев внес правки в проект мирного плана США: чего хочет Украина – WSJ

Одним из самых острых вопросов остается судьба районов Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский при поддержке своих европейских союзников тщательно разработал ответ на "мирный план Трампа". Украина требует в своей версии соглашения контроля над Запорожской АЭС и сохранения нынешней численности ВСУ.

Что нужно знать:

The Wall Street Journal сообщает, что Украина внесла свои правки в американский проект мирного соглашения

Киев считает, что численность украинской армии не должна сокращаться, а контроль над ЗАЭС – оставаться сугубо за Россией

Украинская сторона хочет знать, что помешает ВС РФ проникнуть в демилитаризованную часть Донбасса, если ее покинут ВСУ

Об этом пишет The Wall Street Journal. Ответ Зеленского на мирный план Трампа по сути сводится к формуле: "да, но…", отмечает издание.

"Документ содержал подводные камни для Зеленского — например, запрет на вступление Украины в НАТО, требование проведения выборов в течение 100 дней и требование вывода войск с некоторых частей территории, которые Россия еще не захватила", – говорится в материале.

На прошлой неделе в ходе переговоров с европейскими лидерами Зеленский переписал план, чтобы сделать его приемлемым для Украины, не отвергая его полностью, чтобы не оттолкнуть Трампа.

Киев готов провести выборы, но для этого потребуется прекращение огня. По словам Зеленского, Россия может сохранить некоторое участие в Запорожской АЭС, однако Украина и США должны контролировать ситуацию. Что касается численности украинской армии, она может быть ограничена, но в пределах нынешнего размера.

Одним из самых острых вопросов остается территориальный контроль над частями Донбасса, которые Россия не смогла захватить на данный момент. В американской версии плана эти районы должны после вывода ВСУ стать демилитаризованной зоной.

Часть Донбасса, находящаяся под контролем Украины, на карте Дипстейт

Вместо того чтобы полностью исключить этот вариант, Зеленский потребовал более подробной информации. Например, если Украина выведет войска, что помешает российским силам продвигаться вперед? Или что помешает Москве проникнуть в зону под видом гражданских лиц для контроля над ней?

"Нельзя гарантировать, что мы, как Украина, примем это, но когда вы говорите с нами о компромиссе, то предложенный вами компромисс должен быть справедливым", — заявил президент Украины журналистам в четверг.

Ранее The New York Times, ссылаясь на информированные источники, написал, что Украина фактически создала свой мирный план, взяв за основу проект соглашения США. В статье отмечается, что документ с правками Украины исключает вывод украинской армии с территории Донбасса и не только. Эти требования вряд ли будут приняты Россией и Владимиром Путиным, отмечает издание.