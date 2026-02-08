Скандал на Нацотборе 2026. Украинцы возмущены проделкой Русланы, а Суспільне "подчищает" доказательства (фото, видео)

Руслана обвиняется в нарушении правил из-за агитации

Вокруг финала Национального отбора на Евровидение 2026 года разгорелся громкий скандал. Украинцы возмущены поведением члена жюри Русланы Лыжичко, которая во время прямого эфира открыто призвала голосовать за группу LELÉKA, которая в итоге и победила. Зрители расценили это как грубое нарушение нейтралитета, а Суспільне Мовлення уже начало "чистить" записи эфира в сети.

Что нужно знать:

Финал Нацотбора, состоявшийся 7 февраля, завершился победой группы LELÉKA с песней Ridnym, которая получила самые высокие баллы как от жюри, так и от зрителей. Однако триумф артистов затмил инцидент с Русланой, которая вопреки правилам конкурса прибегла к прямой агитации.

Почему возмущены украинцы?

Пользователи соцсетей обвиняют певицу в предвзятости. Согласно регламенту члены жюри должны оценивать выступления, а не влиять на выбор аудитории во время голосования. В Instagram уже ходят призывы к пересмотру результатов, поскольку действия звездной судьи могли искусственно завысить рейтинг одного из участников.

Прямая агитация жюри к результатам голосования не допустима.

Ужас( Разве жюри должны на весь прямой эфир говорить про своего фаворита и агитировать это?)

Агитация жюри недопустима!

Реакция Суспільного

Ситуация получила еще больший резонанс после того, как зрители заметили исчезновение фрагментов с речью Русланы. Суспільне Мовлення, которое является официальным транслятором конкурса, начала удалять кадры с агитацией из опубликованных видеоматериалов в соцсетях. Такой шаг вызвал новую волну критики: вещателя обвиняют в попытке скрыть нарушения вместо предоставления официальных объяснений.

Сейчас представители Суспільного и сама Руслана официально не прокомментировали инцидент, хотя дискуссии в медиапространстве только набирают обороты. Украинский режиссер и блогер Миша Манастырский тоже возмущается агитацией Русланы.

Говорят, что Суспільне уже подчищает сообщения и вырезают эти фрагменты. Поэтому оставим их здесь. Значит встает ЖЮРИ Лыжичко еще до голосования и говорит: — тяжело что-то сидеть. Встану, короче. Я всех вас призываю голосовать за Лелеку🙄 Миша Манастырский

А почему удалили видео с агитацией от Русланы? В этом году кроме ужасной организации за 15 млн грн, еще и жюри были предвзяты ко всем участникам, кроме победительницы

А почему удалили видос с призывом Русланы?))

А где видео с русланой? Это по правилам призывать к голосованию? Почему нет официального комментария?

Уже убрали сообщение, где Руслана агитирует, а Суспільне типа спрашивает: Как вам? Потом увидели, что не норм и в кусты. Вот позор

Напомним, Руслана победила на Евровидении в 2004 году. Ее драйвовая песня Wild Dances ("Дикие танцы") и само выступление стали одними из самых незабываемых в истории конкурса.